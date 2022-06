Em convite polêmico, organizador da caravana da Marcha para Jesus no Acre avisa, “Só vai quem apoia o presidente Bolsonaro”

A vereadora Neiva Badotti esteve na promotoria do Ministério Público e na sede da Polícia Federal onde protocolou uma denúncia contra a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, pedindo o afastamento da gestora por cometimento de improbidade administrativa praticado desde o primeiro ano de gestão do primeiro mandato da atual chefe do executivo.

De acordo com informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, pela parlamentar, Fernanda em seu primeiro ano como prefeita teria reintegrado efetivamente de forma ilícita, imoral e inconstitucional, a senhora Cleucilene Tabosa Rufino (que era servidora efetiva da prefeitura, mas pediu demissão, rompendo assim qualquer vínculo com a autarquia), mas após 4 anos de sua demissão, Cleucilene foi admitida novamente sem aprovação em concurso publico ou qualquer processo judicial.

Prática esta que configura-se como improbidade administrativa que podem resultar no afastamento da gestora. Tudo leva a crer que esse ato seria uma troca de favores, haja vista que, Cleucilene apoiou a Prefeita Fernanda Hassem nas eleições de 2016 e que teria se dedicado arduamente nas eleições de 2016, onde saiu candidata a vereadora do Município de Brasiléia, porém não foi eleita.

Entenda o caso

A senhora Cleucilene Tabosa Rufino foi aprovada no concurso publico em 2008, na época a prefeita era a Leila Galvão, sendo admitida em 1 de abril de 2008, no cargo de Professora Efetiva, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, trabalhando até 2010/2011 quando passou no concurso dos Correios.

No dia 20 de julho de 2013, tomou posse no concurso dos correios no cargo de Atendente Comercial no Banco Postais dos Correios trabalhando em período integral de segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00h.

Ocorre que em 2013, o Prefeito de Brasiléia da época senhor Everaldo Gomes Pereira, convocou todos os servidores efetivos para fazer o recadastramento, sendo a senhora Cleucilene Tabosa Rufino, convocada para assumir o cargo de Professora, já que estava afastada a mais de 02 (dois) anos sem ônus da Prefeitura de Brasiléia no período de 2011 e 2012.

No dia 19 de junho de 2013 a senhora Cleucilene Tabosa Rufino compareceu na Secretaria de Administração e da Educação para solicitar a demissão da Prefeitura de Brasiléia, optando por ficar no concurso dos Correios. Em 2016 foi demitida dos correios e ficou desempregada.

A Prefeitura de Brasiléia realizou concurso publico para diversos cargos em 2015 (Edital 001/2015), incluindo cargo de professor, após o resultado final do concurso publico efetivo não consta o nome de Cleucilene Tabosa Rufino.

Em 1 de junho de 2017, no primeiro ano de gestão e mandato da atual Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, todos os servidores foram surpreendidos com a reintegração efetiva, ilícita, imoral e inconstitucional, sem aprovação em concurso publico ou qualquer processo judicial da ex-servidora efetiva e professora da Prefeitura de Brasiléia senhora Cleucilene Tabosa Rufino, depois de 4 anos após pedir demissão, foi convocada para assumir novamente o cargo efetivo de professora.

A Prefeita Fernanda Hassem de forma premeditada e contra os princípios constitucionais do artigo 37, II da Constituição Federal de 1988, usando seu mandato para beneficiar Cleucilene Tabosa Rufino que apoiou a Prefeita Eleita de Brasileia Fernanda Hassem nas eleições de 2016, cometeu Improbidade Administrativa ao reintegrá-la a sua fiel eleitora, que dedicou-se arduamente nas eleições de 2016.

Na sua reintegração, a ex servidora Cleucilene, para ninguém desconfiar da ilegalidade e do ato improbo cometido pela Prefeita Fernanda Hassem, foi afastada da escola e da sala de aula em 2018 para ficar trabalhando no CREAS em 2019, para a população e os demais servidores imaginar que estava trabalhando no cargo comissionado de livre nomeação e exoneração.

Em 2020, na pandemia foi lotada na Escola Francisco Germano km 68, na zona rural, sentido Assis Brasil (próximo da sua casa), porém recebia seus pagamentos sem trabalhar.

A prefeita Fernanda Hassem no dia 26 de outubro de 2021, conforme Diário Oficial do Estado do Acre – DOE/AC nº 13.154, página 57, Portaria nº 205/2021, “designou a servidora Cleucilene Tabosa Rufino, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para responder pelo Conselho Municipal da Igualdade Racial do Município de Brasiléia-Acre, com efeito retroativo em 16 de julho de 2021”, tudo de forma premeditada para ninguém desconfiar que na verdade a servidora ficaria trabalhando.

Em dezembro de 2021 no abono da educação, os professores provisórios não receberam o abono e os professores efetivos com dois contratos receberam o abono apenas de 1 contrato. Vale ressaltar que a ex servidora e professora, que foi reintegrada de forma ilegal, recebeu o abono.

A atual gestão da Prefeita de Brasiléia não segue os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que em 2021 foi descoberto que a servidora estava cedida para a Prefeitura de outro município ou ficava em casa, sendo publicado no Diário Oficial do Estado do Acre -DOE/AC nº 13.202 em 12 de janeiro de 2022 o Decreto nº 060 de 03 de janeiro de 2022 em que “ Dispõe sobre nomear a senhora Cleucilene Tabosa Rufino, para exercer o cargo “sem ônus” de Gerente de Politicas Culturais e Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal da Mulher, Cultura e Juventude”.

A Prefeitura Municipal de Brasiléia está com várias irregularidades, incluindo gratificações indevidas, funcionários fantasmas, acumulação indevidas de cargos e contratação de servidores efetivos sem concurso público para beneficiar os aliados políticos da Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem.

