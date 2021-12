Em conversa com a desembargadora Waldirene Cordeiro, SINSPJAC recebe notícias sobre aumento para 2022

Mais de 90 servidores beneficiados em terceiro lote de pagamentos de aposentados e diferenças de demais servidores do TJAC.

Dentre os beneficiados, estão os que tenham até R$ 100 para receber. O montante pago até o momento, ultrapassa R$5 milhões, o que representa uma grande conquista dos trabalhadores do judiciário; através do trabalho do SINSPJAC.

Aproveitamos a conversa com nossa Desembargadora Waldirene Cordeiro, para também tratar sobre a possibilidade de uma greve dos servidores do Poder Judiciário Acreano, onde o presidente Isaac colocou a real situação para a Desembargadora.

“Nós fomos bem verdadeiros em colocar a posição da categoria, que cobra reposição inflacionária depois e as comarcas estão deliberando sobre uma possível paralização ou não, o que depende muito do a nós for proposto. A desembargadora Waldirene nos deixou bastante animado com a notícia de que será possível nosso pedido ser atendido até o início de 2022, o que pode ser uma saída plausível para ambas as partes”, finalizou Isaac.

Ainda segundo o sindicalista, a cordialidade da presidência do Tribunal de Justiça e o respeito com as pautas da categoria, facilitam um possível entendimento e conquista coletiva, onde todos saiam ganhando.

Veja a lista dos contemplados com o pagamento das diferenças do lote de 90 pessoas.

