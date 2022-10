Em Brasileia, suplente e o PT municipal vão pedir a cassação dos mandatos dos vereadores Elenilson Cruz e Jorge da Laura

Os vereadores do município de Brasileia, Elenilson Cruz (líder da prefeita Fernanda Hassem no Poder Legislativo), que foi eleito com 418 votos e Jorge da Laura eleito com 352 votos (base da prefeita na Câmara), ambos do Partido dos Trabalhadores cometeram infrações éticas e disciplinares ao declararem apoio a candidatos de coligação contrárias a do PT.

As infrações podem ser comprovadas ao consultar o Estatuto do Partido dos Trabalhadores no qual os dois vereadores são correligionário e nas eleições de 2022 eles decidiram apoiar Gladson Cameli e candidatos de outros partidos.

O art. 227 do Estatuto do PT, traz as disposições que tratam sobre infidelidade partidária passiveis de punibilidade, ocasião em que pode resultar na perda do mandados dos parlamentares caso assim decida a comissão executiva do partido.

Em entrevista recente, o presidente regional do PT, Cesário Braga, já deixou claro que “cabeças vão rolar”, possivelmente se referindo a esses traíras que estão no partido. Caso Elenilson e Jorge perda os mandatos, os dois suplentes poderão assumir os mandatos, sendo eles: João do Sindicato, que obteve 207, e Francisco Ribeiro que obteve 155.

Em se tratando de Francisco Ribeiro há uma observação pelo fato de um outro petistas ter tirado a mesma votação que ele, Alef Correia também ficou como suplente ao obter 155 votos, mas neste caso, levando em consideração alguns critérios a serem analisados, quem assume é Francisco Ribeiro sob critério da idade.

Art. 227. Constituem infrações éticas e disciplinares:

I – a violação às diretrizes programáticas, à ética, à fidelidade, à disciplina e aos deveres partidários ou a outros dispositivos previstos neste Estatuto;

II – o desrespeito à orientação política ou a qualquer deliberação regularmente tomada pelas instâncias competentes do Partido, inclusive pela Bancada a que pertencer o ocupante de cargo legislativo;

III – a improbidade no exercício de mandato parlamentar ou executivo, bem como no exercício de mandato de órgão partidário ou de função administrativa;

IV– a atividade política contrária ao Programa e ao Manifesto do Partido;

V – a falta, sem motivo justificado por escrito, a mais de 3 (três) reuniões sucessivas das instâncias de direção partidárias de que fizer parte;

VI – a falta de exação no cumprimento dos deveres atinentes aos cargos e funções partidárias;

VII – a infidelidade partidária, nos termos da lei e deste Estatuto;

VIII – o não acatamento às deliberações dos Encontros e Congressos do Partido, bem como àquelas adotadas pelos Diretórios e Comissões Executivas do Partido, principalmente se, tendo sido convocado, delas não tiver participado;

IX – a propaganda de candidato ou candidata a cargo eletivo de outro Partido ou de coligação não aprovada pelo PT ou, por qualquer meio, a recomendação de seu nome ao sufrágio do eleitorado;

X – acordos ou alianças que contrariem os interesses do Partido, especialmente com filiados ou filiadas de partidos não apoiados pelas direções partidárias;

XI – o apoio a governos que contrariem os princípios programáticos do Partido, principalmente quando em proveito pessoal, ou o exercício de cargo de governo – ministro ou ministra, secretário ou secretária, diretor ou diretora de autarquia ou similar – em qualquer nível, em governo não apoiado pelo PT, salvo autorização expressa das instâncias partidárias;

XII – a obstrução ao funcionamento de qualquer órgão de direção partidária.

