Em áudio, internauta diz que a Rússia atacou Brasileia devido os muitos buracos na má gestão da prefeita Fernanda Hassem

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Secom Prefeitura de Brasileia / Arte Redes Sociais

As coisas para as bandas de Brasileia não está das melhores, pois as condições das ruas do município de Brasileia estão cada vez pior, fato este que tem virado motivo de piada nas redes sociais durante a má gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Em um grupo de WhatsApp da fronteira, membros do grupo chegaram a ironizar os muitos buracos nas vias, relacionando a destruição das ruas a destruição proveniente de bombardeios e afirmaram que a Rússia estava bombardeando Brasileia e não a Ucrânia.

Vale destacar que tem recursos destinado para o recapeamento das ruas oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas por motivos até o momento desconhecidos estes recursos encontram-se bloqueados e as ruas continuam comprometidas.

