Em Audiência Pública, deputada Maria Antônia cobra a construção das pontes de Rodrigues Alves e Brasileia e melhorias nas BRs do Acre

Deputada estadual Maria Antônia – Fotos: Sérgio Vale

Durante a realização da audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quarta-feira (07) para discutir os problemas estruturais da BR-364 e da ponte sobre o Rio Caeté, a deputada estadual Maria Antônia (PP) relatou as dificuldades enfrentadas pela população acreana com as péssimas condições das estrada, tanto da BR-364 quanto na BR-317.

A parlamentar iniciou lamentanto as péssimas condições da BR-364, sentido a região do Juruá, pois resulta no abuso dos preços da passagem aérea que as agências cobram por 50 minutos de voo. A mesma cobrou providências com relação a recuperação da BR-364.

Ainda em se tratando da região do Juruá, a deputada Maria Antônia cobrou do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a construção da ponte no município de Rodrigues Alves, que segundo ela, é um sonho antigo da população do Vale do Juruá e sobretudo destacando a grande necessidade por parte da população da ponte, pois já sofreu muitos prejuísos na travessia da balsa.

“A travessia com balsa é perigosa, já caíram muitos carros no rio, e a cada chuva o serviço é perdido. Sabemos que uma ponte daquele porte não sai do dia para a noite, mas a população tem esperança e almeja ansiosamente pela concretização da ponte”, disse, dirigindo-se ao superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, a quem questionou sobre a possibilidade de haver recursos para uma intervenção provisória na travessia que não desa destruída com a primeira chuva que der.

A deputada deu continuidade em seu pronunciamento, onde externou preocupação, tanto com as péssimas condições da BR-317, que está oferecendo riscos para quem trafega nela, quanto com as obras do anél viário de Brasileia que está paralizada há anos sem previsão de ser retomada, pois os transtornos no trânsito em volta da ponte José Augusto está cada vez maior.

“Fui de Brasileia a Assis Brasil e quase sofri um acidente porque o pneu cortou de tão ruim que está a estrada. A vida da gente é muito preciosa, por isso a gente anseia tanto por melhorias nas estradas”, afirmou. Ela também comentou o caos causado pela ponte de mão única em Brasileia, que gera filas enormes e transtornos diários aos moradores. “É um município pequeno, mas o transtorno é grande. A esperança é o anel viário de Brasileia, e a gente deseja, do fundo do coração, que seja concluído.”