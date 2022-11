Em audiência com deputado Alan Rick, prefeito Valdélio Furtado, entrega principais demandas do município de Marechal Thaumaturgo

O prefeito de Marechal Thaumaturgo Valdélio Furtado (PSD), segue com sua extensa agenda em Brasília, onde busca mais recursos juntos a bancada federal do Acre.

Em audiência com deputado federal e senador eleito Alan Rick (UB), o prefeito entregou algumas das demandas prioritárias do município e recebeu apoio e a garantia de parceria com o parlamentar. Alan Rick que iniciará um mandato como senador, poderá ser um grande parceiro da administração municipal e foi nesse sentido que se deu o diálogo. Animado com a receptividade, o prefeito Valdélio Furtado resumiu o quanto foi importante audiência com o parlamentar.

“Seguimos com nossa agenda em Brasília, onde estivemos também no gabinete do Deputado Federal Alan Rick . Se Deus quiser, com esse trabalho de articulação que a gente faz, tem demonstrado todo o resultado, pelos avanços e investimentos que acontecem em nossa cidade. Estamos feliz e otimistas, sabendo que estamos próximos das autoridades que nos representam, por isso esse diálogo com nossos parlamentares é fundamental para sermos lembrados, e mais que isso, contemplados com verbas para investimentos em áreas prioritárias do nosso município. Agradeço ao Deputado Federal Alan Rick pela recepção. Estamos esperançosos que muito em breve estaremos colhendo bons frutos dessas visitas”, finalizou o prefeito.