Em 2023, estado e municípios do Acre conseguem arrecadar quase 5 bilhões em impostos, taxas, contribuições e multas

Em 2015 o Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNS), através de emenda parlamentar da então deputada federal Major Rocha, destinou ao município de Assis Brasil o valor de R$ 408 mil para construção de uma Unidade Básica de Saúde na comunidade rural Divisão.

O recurso foi empenhado em dezembro de 2015 e teve sua primeira parcela no valor de R$ 81.600 mil paga no dia 2 de dezembro de 2016, ainda na gestão do ex-prefeito Humberto Filho, o Betinho.

No dia 21 de março de 2019, já na gestão do ex-prefeito Antônio Barbosa, o Zum, o Ministério da Saúde liberou a segunda parcela da obra, no valor de R$ 244.800,00. A construção continuou parada e a obra ganhou status de abandonada.

Em 2021, ao assumir a gestão, o atual prefeito Jerry Correia, convocou a empresa responsável para tratar sobre a retomada da obra.

O prefeito informou a situação ao Ministério da Saúde em reunião realizada em Brasília, ainda no ano de 2021.

Mesmo com os esforços do atual prefeito, o Ministério da Saúde cancelou o convênio é ingressou com pedido de devolução dos recursos liberados em 2016 e 2019.

A Unidade de Saúde é um sonho antigo da comunidade da região da reserva Chico Mendes, sendo uma localidade distante e de difícil acesso no período do inverno.

Não conformado com a situação, o prefeito Jerry Correia buscou recursos junto aos deputados federais. Teve seu pedido acolhido pela ex-deputada federal Jessica Sales que destinou R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para construir uma UBS na localidade.

A obra tem previsão de início ainda no primeiro semestre deste ano e vai beneficiar cerca de 300 famílias que vivem na região.

Veja o vídeo: