Eles ficaram a ver navio! vereadores que fazem parte da base da prefeita Fernanda Hassem tentaram anular a Comissão Especial de Inquérito

Na sessão ordinária que aconteceu nesta terça-feira, 30, os vereadores que fazem parte da base da prefeita Fernanda Hassem na Câmara de Vereadores tentaram anular a Comissão Especial de Inquérito. A CEI foi apresentada e aprovada por unanimidade na sessão que aconteceu no dia 23 de agosto, ocasião em que, todos os parlamentares disseram sim para a criação da mesma.

Mas no intervalo de uma sessão para a outra, os vereadores: Lessandro Jorge (PT), Leonir de Castro (PP), Marcos Tibúrcio (MDB) e Elenilson Cruz (PT), por motivos óbvios mudaram de opinião e decidiram que não manter a palavra e tentar anular a Comissão Especial de Inquérito que visa investigar as atitudes da prefeita Fernanda Hassem por ela não ter prestado os devidos esclarecimentos solicitados outrora pelo poder legislativo.

Durante a ordem do dia, foi realizado a votação de um requerimento, assinado pelos vereadores acima mencionados, na ocasião o requerimento tinha como intuito anular a Comissão Especial de Inquérito – CEI, segundo o requerimento a comissão “contém vícios insanáveis no procedimento de recepção do requerimento e da própria votação, fato que desabona a atuação desta Câmara e coloca em cheque a atuação destes parlamentares que, inclusive correm risco eminentemente jurídico em razão da sessão atabalhoada realizada pela mesa diretora.”

Ao contrário dos vereadores de base que já mostraram o quanto são instáveis, os demais parlamentares mantiveram a palavra e votaram contrário ao requerimento, resultando na não aprovação, o que significa que a Comissão Especial de Inquérito vai seguir investigando a chefe do poder executivo, Fernanda Hassem.

Veja o Vídeo: