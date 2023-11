Edvaldo se reúne com a ministra Luciana Santos e discute investimentos nas indústrias de base florestal e de produção sustentável no Acre

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cumpriu agenda nesta segunda-feira (20) em Brasília. Ele foi recebido pela ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Na pauta, os investimentos para a modernização das indústrias e cadeias produtivas do Acre.

O parlamentar definiu o encontro como “proveitoso” e que trará resultados positivos para o Acre. “Estive reunido com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, nesta segunda-feira (20), em Brasília. Na pauta, os investimentos na modernização das indústrias e as cadeias produtivas no Acre, ou seja: indústrias de base florestal e produção sustentável em áreas antropizadas, culturas permanentes e competitivas de base comunitária. Foi uma conversa proveitosa que renderá bons frutos para o nosso Acre”, reforçou Edvaldo Magalhães.

Pela manhã, o deputado acreano esteve no Palácio do Planalto em uma cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ato, o presidente assinou um pacote de medidas pela igualdade racial, entre eles, o Decreto de Valorização e Fomento à Cultura Hip-Hop e o Projeto de Lei (PL) que cria o Dia Nacional do Movimento Hip-Hop, no dia 11 de agosto.