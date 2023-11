Edvaldo Magalhães volta a falar de problemas na Educação e revela que há uma blindagem para evitar vinda de Aberson Carvalho à Aleac

A CPI das ONGS ouviria, nesta terça-feira, o depoimento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mas ela não compareceu; alegando conflitos de agenda. Diante da ausência, o relator, Marcio Bittar, do União do Acre, pediu que o convite feito à ministra fosse transformado em convocação, o que foi aprovado pelos integrantes da CPI, com o voto contrário do senador Beto Faro, do PT do Pará.

A convocação implica na obrigatoriedade de comparecimento de Marina Silva na Comissão. Para o presidente da CPI, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a justificativa da ministra não foi convincente:

Plínio Valério – Isso aqui é uma CPI, nós não podemos, por mais compreensão que tenhamos – e eu tenho. A gente conversou com o Líder Jaques Wagner até esgotar, conversando de todo jeito, insistindo para que fosse convite –, só dependeu da resposta dela, e a gente continuaria como convite, mas a resposta não foi convincente. Ela nos deixa, a véspera de encerrar a CPI, como data pra ela poder vir aqui.

Além de Marina Silva, a CPI das ONG’s também quer ouvir a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, antes da apresentação do relatório final. A pedido do senador Beto Faro, do PT do Pará, ela será convidada, e não convocada, para audiência na Comissão. De acordo com Faro, Sônia Guajajara se comprometeu em comparecer à CPI após a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 28, em Dubai:

Beto Faro – Está aqui colocando convocatória, estou esperando que a gente, me referindo ao convite, ela está se dispondo. Ela chega no dia 12, aqui em Brasília, de volta da COP. A Ministra Soninha Guajajara. Ela chega no dia 12 e ela se propõe, do dia 13 ao dia 15, em qualquer um dos dias ela se propõe a vir aqui.