Edvaldo Magalhães se posiciona contrário à articulação do governo para contrair empréstimos de até R$ 2,5 bilhões sem autorização legislativa

Na gestão do prefeito Camilo da Silva, os veículos públicos estão sendo desviados para outras finalidade, como mostra este flagrante em que um veículo oficial da prefeitura de Plácido de Castro que atende a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE estava no pátio de uma das maiores lojas de departamento de Rio Branco.

O flagra foi feito em horário de expediente, momento em que o veículo deveria estar atendendo as demanda da APAE, mas ao invés disto alguém que possui as chaves do veículo resolveu que era hora de fazer as compras na loja Havan.

Cabe ao Ministério Público investigar para saber para que fim os veículos da prefeitura de Plácido de Castro estão sendo usados, e saber sobretudo se o gestor do município sabe desses desvios de finalidade. De acordo com informações, além de veículo estar sendo usado para passeio, no período noturno tem veículo sendo guardado em residência particular.

O outro lado

Após a divulgação da matéria, a prefeitura de Plácido de Castro e a direção a APAE emitiram notas de esclarecimentos sobre o assunto.

Veja a nota da APAE:

Márcia Lacerda , diretora da Apae, afirmou que o veículo que pertence ao Poder Executivo Municipal, está cedido para a instituição e foi utilizado no dia 25 de novembro para transportar a equipe de professores, colaboradores e os alunos assistidos, até a loja de departamentos Havan para falar do ‘Projeto Troco Solidário’, no qual a instituição foi contemplada para participar da campanha promovida pela Havan, que conta com a participação dos clientes para arrecadar doações para entidades e instituições sem fins lucrativos.

A iniciativa, teve início em setembro e será finalizada no próximo dia 31 de dezembro. De acordo com Márcia, durante a visita à loja, os alunos apaeanos, de forma educativa, abordaram os clientes e falaram da importância do projeto no Município de Plácido de Castro, onde recebem atendimento educacional e terapêutico.

“Esclarecemos que a Apae de Plácido de Castro é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e que não tem qualquer vínculo político-partidário ou ideológico com qualquer pessoa, grupo ou instituição. Repudiamos qualquer tentativa de associar a imagem da Apae a interesses que não sejam os de promover a inclusão social e a qualidade de vida dos nossos assistidos e suas famílias”.

Veja a nota da Administração Municipal:

Referente à matéria veiculada em vossa pagina sobre o veículo da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro estacionado no pátio da loja Havan em horário comercial, gostaríamos de esclarecer alguns pontos importantes para uma compreensão mais precisa da situação.

O veículo em questão está cedido à APAE de Plácido de Castro mediante termo de cessão, no qual estão claramente delineadas as responsabilidades atribuídas à APAE em relação ao seu uso. A cessão tem como objetivo apoiar as atividades da APAE, contribuindo para a promoção de ações em benefício da comunidade local.

Ressaltamos que a Prefeitura Municipal adotou a padronização de seus veículos como medida para coibir o uso inadequado dos mesmos. Esta padronização facilita a identificação dos veículos oficiais, assegurando que estejam sendo utilizados para os fins determinados pelas respectivas cessões.

Diante da notícia veiculada, a Administração Municipal tomará as devidas providências, abrindo um processo administrativo para apurar as responsabilidades dos envolvidos, visando esclarecer e corrigir eventuais equívocos no uso do veículo cedido à APAE.

Acreditamos na importância da transparência e esclarecimento à população, mantendo um diálogo aberto e honesto sobre as ações da Administração Municipal.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para fornecer mais informações, se necessário.