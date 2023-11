Edvaldo Magalhães lembra que decisão do TCE que possibilitou convocação de aprovados da Saúde criou “precedente” para outros concursos

Na manhã desta quarta-feira, 29, a Deputada Dra. Michelle Melo (PDT), voltou a protocolar na Assembleia Legislativa Estado do Acre (ALEAC), um novo requerimento solicitando melhorias para as rodovias de Plácido de Castro e Acrelândia.

O primeiro requerimento, não atendido, foi apresentado no dia 18 de outubro, e tinha como intuito encaminhar ao senhor Governador do Estado do Acre, junto ao DERACRE – Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, para que realize recuperação das Rodovias AC 40 e 475.

Como o documento não foi atendido, a parlamentar apresentou novamente na Assembleia Legislativa, um novo requerimento diante da piora das estruturas das rodovias. No novo documento a deputada também solicita a implantação de sinalizações nas rodovias no intuito de previnir acidentes.

“Quando em outubro, apresentei um requerimento solicitando melhorias nas rodovias de Plácido de Castro e Acrelândia, a situação estava muito ruim e atualmente piorou. O requerimento não foi atendido e novamente me manifesto no intuito melhorar as condições dessas rodovias,” explicou a deputada.

A iniciativa da parlamentar é devido as péssimas condições de trafegabilidade, causando grandes transtornos as pessoas que utilizam essas rodovias diariamente para trafegarem, como também para escoar suas produções.

A deputada falou ainda sobre o número de acidentes relacionados as péssimas condições das rodovias acreanas.

“Os números alarmantes de acidentes nas nossas rodovias comprovam quem precisamos de melhorias emergenciais. Precisamos de mais iluminação, um melhor asfalto e sinalizações específicas no intuito de salvar vidas. Hoje, novamente protocolo um requerimento buscando essas melhorias,” finalizou a parlamentar.