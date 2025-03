Edvaldo Magalhães destaca trabalho de Perpétua Almeida no apoio à Agricultura Familiar: ‘a nossa vida toda foi sempre de investir no coletivo’

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) cumpriu agenda no final de semana em Mâncio Lima. Ele participou da entrega de kits para os produtores rurais que atuam na cadeia produtiva do café. O investimento de R$ 2 milhões é fruto de uma emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida. Os kits são compostos por uma roçadeira, um pulverizador manual, um pulverizador a gasolina, além de um perfurador.

Edvaldo Magalhães ressaltou a confiança no Complexo Industrial do Café, que também tem o olhar de Perpétua Almeida, como diretora na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Ele destacou que os mandatos e ações, tanto dele quanto dela, sempre tiveram esse olhar coletivo.

“Essas conquistas que nós estamos tendo é pela credibilidade que esse projeto ganhou, mas também é pela decisão política de apostar nas pessoas. Decidir esse tipo de aposta, do ponto de vista político, é um risco alto. Tem gente que não faz isso. Deputados e deputadas do Acre mesmo, todo mundo conhece, prefere uma relação pessoal, do que um investimento coletivo porque você não sabe como é que volta. A nossa vida toda, e a Perpétua lidera isso, foi sempre de investir no coletivo”, pontuou.

Ao falar sobre o processo de aquisição dos equipamentos, o parlamentar agradeceu ao secretário de Estado de Agricultura, Luís Tchê, pela sensibilidade de deixar a comprar ser feita diretamente pela Coopercafé. Isso possibilitou adquirir produtos que atendem especificamente o processo de plantio do café nas lavouras. A Coopercafé é presidida pelo produtor rural Jonas Lima, ex-deputado estadual e um incentivador da cafeicultura no Juruá.

“E aí, eu me lembro, Jonas, nós estávamos almoçando lá na aldeia do Barão quando se levantou esses investimentos necessários para cá e um deles eram os kits com os equipamentos. A Perpétua nem titubeou, disse: ‘eu vou colocar o dinheiro para esses kits’. O dinheiro ficou alocado na Secretaria de Produção. E aqui eu gostaria de destacar a sensibilidade do sua, Tchê, e da equipe técnica, de ao invés de ficar fazendo uma licitação, um negócio e não sei o que para comprar os kits e depois vir aqui entregar. Disse: ‘vou colocar para a Cooperativa comprar’. Como é a Cooperativa que está comprando, ela pode exigir comprar da melhor qualidade. Os equipamentos que vão ser entregues aqui é muito difícil um produtor ter a condição e a disponibilidade do dinheiro para comprar ali no cash. Isso aqui dar mais de R$ 14 mil cada kit como esse”.

Por fim, o parlamentar acrescentou que este é um “empurrão grande” para alavancar a economia do Vale do Juruá. “É muito difícil para o produtor fazer esse tipo de compra. A Perpétua está promovendo essa possibilidade para todos nós. Isso é um empurrão grande porque todo mundo sabe: uma coisa é plantar. Cuidar dar muito trabalho até colher, vender e pagar as continhas. Perpétua, você está ajudando todo mundo a cuidar bem da produção”.

Entrega de secadores suspensos

Ainda no sábado, Edvaldo participou da entrega de kits para a construção de terreiros suspensos para a secagem de café em suas propriedades. A ação é fruto de uma parceria entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Amazônia +21, no qual a Agência é filiada. Doze microprodutores de café da região do Juruá foram beneficiados.

Os secadores suspensos utilizam a energia solar para secar os cafés, o que agrega qualidade e valor ao produto final, incentivando os produtores da região a melhorarem ainda mais o seu cultivo.

O presidente da Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá (Coopercafé), Jonas Lima, destacou a importância do apoio do Instituto Amazônia+21 e da ABDI para a produção sustentável do café na região. “Isso aqui é uma prova de que é possível produzir café com sustentabilidade, e temos orientado nossos produtores dessa forma. O nosso café vai ser um café que vai contar a história em qualquer parte do mundo, não só no Brasil, porque a ABDI está dando oportunidade para todos nós”, afirmou.