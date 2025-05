Edvaldo Magalhães defende suspensão imediata da portaria que alterou a pauta do bezerro para a construção de um entendimento

Com o objetivo de adquirir mais conhecimento e experiência em gestão ambiental, a deputada federal pelo Acre, Socorro Neri está no estado do Rio de Janeiro, onde deve cumprir uma agenda institucional importante e assim poder trazer para o Acre, mecanismos que contribuem com o desenvolvimento sustentável do Acre.

A parlamentar iniciou a semana em reunião de trabalho muito produtiva com a direção do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou apenas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é um instituto de pesquisas localizado no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do município do Rio de Janeiro, no Brasil.

O referido Instituto se coloca com a missão de “promover, realizar e difundir pesquisas científicas, com ênfase na flora, visando à conservação e à valoração da biodiversidade, bem como realizar atividades que promovam a integração da ciência, educação, cultura e natureza”. Para cumprir sua missão, o Instituto Jardim Botânico estuda, pesquisa, mantém Coleções Científicas, divulga e educa para a Conservação da Biodiversidade. A partir de registros de expedições científicas, é possível o estudo das plantas e o ambiente onde são encontradas.

Participaram da reunião também, representantes de órgãos de gestão ambiental, de pesquisa e do setor da indústria florestal madeireira. Na oportunidade, a parlamentar destacou que o Acre abriga uma rica diversidade biológica, tanto na fauna quanto na flora, típica da região amazônica. A fauna inclui uma variedade de mamíferos, aves, répteis e anfíbios, como jaguares, onças-pintadas, antas, aves raras como o saíra-diamante e serpentes. A flora é marcada por florestas densas, com árvores gigantescas e orquídeas raras, além de palmeiras, bambus e cipós.

“Seguimos empenhados em contribuir com o desenvolvimento sustentável do Acre”, enfatizou a deputada.