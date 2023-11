Edvaldo Magalhães defende entrega da Comenda da Ordem do Mérito Legislativo a médico que dedicou sua vida no combate à hanseníase no Acre

A Escola de Formação Profissional Campos Pereira, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, foi a pauta da Deputada Dra.Michelle Melo, na sessão desta terça-feira, 07, na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A deputada está seguindo uma sequência de fiscalizações que iniciaram em setembro e seguem até os dias atuais estimuladas por denúncias da população acreana.

Apresentando um vídeo no telão da Aleac, a deputada tornou público, cenas fortes que comprovam o descaso, o abandono e a falta de responsabilidade por parte do governo para os bens públicos destinados à educação dos jovens e adultos acreanos.

“Essa escola foi entregue em 2018, e custou 11 milhões de reais. O espaço destinado à educação dos nossos jovens e adultos está completamente abandonado, devastado. São documentos pessoais, certificados, materiais eletrônicos entre tantos outros que estão abandonados. É o dinheiro público que está sendo jogado fora”, declarou a deputada.

A deputada afirmou ainda que a maioria das denúncias são realizadas pela própria população.

“O nosso trabalho é pelo povo acreano. Estamos nas ruas fiscalizando e buscando contribuir da melhor maneira possível com a população que procura o nosso mandato. Os jovens da Cidade do Povo, precisam de capacitação técnica e profissional, isso é um direito. Além do Campos Pereira, estamos fiscalizando outras unidades de ensino e constatando que o problema e o descaso por parte do governo é real”, finalizou a deputada.

A Escola de Formação Profissional Campos Pereira é de responsabilidade do Instituto de Educação Profissional e Tecnologica –IEPTEC – Dom Mocayr, órgão do governo estadual.