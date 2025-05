Edvaldo diz que mobilizações das forças de Segurança “reacendem a chama de que vai haver luta” e pede atenção a novo relatório fiscal

O deputado estadual Tanízio Sá (MDB) participou, neste final de semana, da cerimônia de premiação do Copão de Manoel Urbano, uma das competições esportivas mais popular do Acre. O grande campeão da edição foi o time Estrela, que recebeu o troféu e o prêmio das mãos do parlamentar e do vice-prefeito Careca. O vice-campeonato ficou com a equipe do Mototáxi, que também teve seu desempenho reconhecido durante o evento.

Com um olhar atento às demandas da juventude e da comunidade esportiva do interior, Tanízio Sá destinou R$ 50 mil em emenda parlamentar para a realização do Copão, garantindo estrutura e incentivo aos atletas locais. Durante a solenidade de entrega do prêmio, o deputado anunciou ainda um novo compromisso: a destinação de R$ 100 mil em emendas para a próxima edição do torneio, em 2026.

“O esporte amador transforma vidas, promove saúde, disciplina e integração entre os moradores. É uma ferramenta poderosa de inclusão, especialmente nos municípios do interior do estado. Estou muito feliz em poder contribuir com a realização desse evento tão importante para Manoel Urbano”, afirmou Tanízio.

A presença do deputado foi marcada por aplausos e reconhecimento da comunidade, que agradeceu o incentivo e o apoio contínuo ao esporte. Com essa agenda, Tanízio Sá reforça sua atuação parlamentar em prol do desenvolvimento social através do esporte, aproximando o poder público da população.