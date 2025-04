Edvaldo denuncia que Secretaria de Educação deixou de pagar empresa de transporte e 11 escolas de Jordão, “estão sem aulas”

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez uma denúncia nesta terça-feira (15) com relação à educação estadual em Jordão. Ele disse que 11 escolas estão sem iniciar o ano letivo por conta de uma pendência financeira entre a Secretaria de Estado de Educação (SEE) com a empresa que faz o transporte escolar. O caso foi levado à tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Isso está ocorrendo no Acre, só que não é num grande município. Não é na capital, não é em Cruzeiro do Sul, não é em Tarauacá. Isso está ocorrendo no município do Jordão. O estado é responsável em Jordão por 14 escolas e lá, há dois contratos de transporte escolar. Um contrato com uma empresa responsável para transportar alunos de 3 escolas e um outro responsável por transportar alunos de 11 escolas. As 11 escolas estão com as aulas não iniciadas desde o início do ano letivo, com previsão de não começar no mês de abril, porque vem a semana santa, vem o feriado de Tiradentes, dia 21. Os alunos vão perder um mês de aula. E por qual motivo? A empresa argumenta de que a Secretaria de Educação não fez os pagamentos para trás e está com pendência e eles não tem como bancar o combustível para os transportadores transportar os estudantes”, disse o parlamentar.

Edvaldo Magalhães afirmou ainda que o prejuízo para os alunos é incalculável. “Você imagina perder um mês de aula. Como é que recupera isso num ano letivo que já encurtado? Porque nesses municípios é adotado o calendário rural. E o calendário rural sempre começa após o calendário urbano. Como recuperar? Não existe forma de recuperar”.

Magalhães frisou ainda que o atraso não é por falta de recursos, mas sim descaso por parte da Educação estadual. “Trago aqui as informações em forma de denúncia e de protesto porque estou recebendo informações de alunos, de professores e até de pessoas da equipe do próprio governo. É um descaso porque isso não é falta de recursos. Os recursos do Fundeb, inclusive no início do ano, sempre vêm reforçado para garantir essa mobilização que as secretarias precisam para mobilizar o começo do ano letivo”, frisou o deputado acreano.