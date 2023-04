Eduardo Velloso sobe na tribuna, ao lado de Jailson, e pede que Governo Lula olhe com carinho para construção da ponte de Rodrigues Alves

Preocupada com as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, a deputada estadual Maria Antônia em atuação na Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, têm desenvolvido uma série de medidas para prestar assistência às vítimas.

Uma dessas medidas, a parlamentar enviou um ofício, nesta sexta-feira (31), ao deputado federal, Eduardo Velloso solicitando do mesmo que viabilize junto ao presidente da Caixa Econômica Federal, em Brasília para que o mesmo possa autorizar as agências do Estado do Acre, liberação imediata do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para as pessoas atingidas pela alagação de março de 2023.

Em seu ofício, Maria Antônia destaca que no inciso XVI , art. 20 da lei nº 8.036/90 está autorizada a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, em caso de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, porém as pessoas vítimas da enchente estão procurando as agências da Caixa e não estão conseguindo sacar seu FGTS.

A parlamentar destaca ainda que nos municípios mais afetados pela cheia do Rio Acre, sendo: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Rio Branco, teve famílias que perderam todos os seus utensílios domésticos e o FGTS irá amenizar e equacionar a dor e os prejuízos por parte desses moradores.

Por esse motivo a deputada Maria Antônia conta com o apoio do deputado Eduardo Velloso para que interceda em Brasília pelas famílias atingidas pela alagação no Acre.