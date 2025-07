Eduardo Velloso: o deputado “sumido” do Acre que só aparece em época de eleição gasta mais de R$ 138 mil com mídia

Os shows milionários contratados pelo Governo do Acre para a Expoacre 2025 seguem gerando polêmicas. Após as críticas pela troca de alimentos por ingressos, um novo episódio chamou atenção na noite deste domingo (28): o governador Gladson Cameli (PP) se envolveu em uma confusão com a equipe de segurança da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

De acordo com relatos de presentes, a dupla sertaneja chegou ao evento com uma série de exigências, incluindo restrição ao contato direto com jornalistas e a instalação de grades de isolamento entre o palco e o público. Ao se deparar com as barreiras, o governador, aparentemente sem conhecimento das cláusulas contratuais do show, tentou se aproximar e acabou discutindo com os seguranças.

Testemunhas afirmam que Gladson Cameli, visivelmente exaltado e aparentando estar alterado, tentou retirar as grades e foi impedido pela equipe da dupla, gerando tumulto no local.

Até o momento, o Governo do Acre não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A assessoria de Zezé Di Camargo e Luciano também não comentou as normas de segurança adotadas no evento.

Veja o vídeo: