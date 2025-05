Edital com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Intrustrial (ABDI) incentiva negócios inovadores no estado do Acre

As negociações para a criação de uma federação partidária entre o MDB e o Republicanos estão em estágio avançado e podem resultar em uma das maiores forças políticas do Congresso Nacional. A iniciativa reflete o novo cenário de alianças estratégicas que se consolidam no país, com impacto direto na configuração do poder legislativo.

No plano nacional, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) é um dos principais defensores da proposta. Para ele, a tendência de formar federações partidárias está cada vez mais consolidada, citando exemplos como as alianças entre PT e PV, PSDB e Cidadania, além da recente aproximação entre Progressistas e União Brasil. “As conversas entre MDB e Republicanos estão bem avançadas. Ouvi vários colegas senadores e lideranças do MDB, e todos demonstraram apoio à ideia”, afirmou.

Do lado do Republicanos, o deputado federal Jadyel Alencar também confirmou o avanço das tratativas e ressaltou a importância estratégica da união. “Essa discussão já está bem madura. O presidente Marcos Pereira já se manifestou favoravelmente. Precisamos estar no centro do jogo político. Não dá para MDB e Republicanos ficarem na Série B das alianças”, declarou.

Projeção de Força no Congresso

A federação entre MDB e Republicanos tem potencial para criar uma bancada expressiva na Câmara dos Deputados, com estimativas que variam entre 94 e 95 parlamentares. Esse volume garantiria maior capacidade de articulação política, influência sobre as pautas legislativas e peso considerável nas negociações por espaços no governo e em comissões importantes.

Entraves Regionais

Apesar do avanço das negociações, ainda existem obstáculos a serem superados para que a federação se concretize. Atualmente os principais impasses estão localizados em dois estados: Roraima e Espírito Santo, onde disputas locais entre pré-candidaturas geram resistência à aliança. Nos demais estados, segundo ele, o ambiente é de consenso e apoio à união.

As próximas semanas devem ser decisivas para a conclusão das negociações, que podem culminar na criação de uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, com impacto direto na dinâmica política do país. (Bombeiros df)