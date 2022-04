É hora de ser candidato: Jorge Viana diz que recebeu 3 importantes apelos para ser candidato nas eleições deste ano

O ex-senador da República pelo Acre, Jorge Viana se manifestou a cerca de sua pré-candidatura, já que há tempos, Viana está afastado da política e sempre conversando e dialogando com seu grupo político e amigos próximos.

Jorge escreveu um relato dos motivos pelo qual ele está retornando a política e cita que a atitude partiu de 3 convites e o convite que muito lhe honra e anima, teria partido do ex-presidente Lula que também irá concorrer as eleições de 2022.

Veja a baixo a postagem de Jorge Viana:

Recebi 3 importantes apelos para ser candidato nas eleições deste ano. O de centenas de pessoas que encontro nas minhas caminhadas pelo Acre. Outro de partidos políticos de oposição. E o do presidente Lula, que muito me honra e anima.

Amigos, conhecidos e até pessoas que encontro pela primeira vez me falam: “precisamos de você na política”. Muitos acham que devo concorrer ao governo, para o Acre voltar a crescer, gerar empregos, combater o crime organizado, melhorar a saúde e a educação. Outros tantos me querem para o Senado, dizem sou experiente e sei como trazer recursos, que represento bem o Estado e isso importa para fazer o Acre novamente respeitado no Brasil e no exterior.

O PT e outros partidos de oposição manifestam apoio e me querem candidato. Também discutem se ao governo ou ao Senado.

O presidente Lula faz um movimento para unir os verdadeiros democratas e recuperar a prosperidade econômica que o nosso país já viveu. Ele sabe que sempre caminhei ao seu lado, no sucesso de nossos governos e também nos momentos de dor e dificuldades. Eu quero contar com você, como o presidente Lula sabe que conta comigo.

O chamado do presidente Lula tem um significado forte para mim. Lembra outro momento especial. Em 2002 eu era governador do Acre e fui consultá-lo se devia concorrer à reeleição. Ele me fez ver que é preciso ter clareza sobre cada missão que aceitamos na vida pública. Saber por quê e para quê ser candidato. Então falei do trabalho feito no nosso primeiro mandato. Ele concluiu que a gente tinha um bom projeto e disse que era preciso buscar a reeleição.

Agora, mais uma vez, o presidente Lula aponta a necessidade da minha participação nas eleições deste ano e diz da importância do Acre e da Amazônia no futuro que sonhamos para o Brasil.

É preciso superar o desemprego e a fome, o preconceito e a violência. Tudo isso é resultado da incompetência dos governantes atuais, que receberam tudo do povo, mas não devolvem nada. Já tem seis anos que governam o Brasil, quatro anos que governam o Acre, mas não conseguem mostrar uma obra importante, uma melhoria na qualidade dos serviços.

Para sonhar alto, precisamos ter os pés firmes no chão. É nas minhas andanças que colho ideias e propostas para compor o nosso programa. Nossas primeiras conversas já fortalecem pontos que a experiência indica: educação de qualidade, internet boa e inclusão digital, oportunidades de trabalho e renda, ajuda para as famílias mais necessitadas, apoio às empresas locais, uma economia que preserve e use a natureza com inteligência.

Eu não posso aceitar a situação que o atual governo criou. É muito triste ver as pessoas juntando dinheiro para ir embora do Acre. No nosso Governo as pessoas voltavam para cá, para perto das suas famílias. Precisamos nos unir para trazer de volta a esperança e a oportunidade de uma vida melhor na nossa própria terra.

A estratégia de campanha precisa ser feita com união de forças, no tempo dos prazos legais e das definições políticas de cada partido. É fundamental que todos caminhem com o presidente Lula. Temos possibilidades reais de eleger uma forte bancada de deputados estaduais e federais, ganhar o Senado e o Governo.

Estou pronto para uma campanha de união pelo Acre. Quero ouvir todas as forças políticas e sociais. Saber das acreanas e acreanos como posso servir melhor. Decidir se devo ser candidato a governador ou senador. Para mim, o que importa é estarmos juntos, ajudando Lula a fazer o Brasil feliz de novo e o povo do Acre a ter de volta a sua esperança.