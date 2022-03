Durante sessão na Aleac, Deputada Maria Antônia se solidariza com famílias atingidas pela enchente em todo Acre

Durante sessão realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALEAC), a deputada estadual Maria Antônia, se pronunciou para se solidarizar com as inúmeras famílias que foram atingidas pela enchente no Estado do Acre. Na ocasião, a parlamentar solicitou que o governo e secretarias sigam atuando para amenizar o sofrimento e os prejuízos dessas famílias.

“Tivemos a notícia de que o rio já está dando vazante. Mas depois da enchente é que vem o momento mais difícil, porque fica um transtorno muito grande e é muito doloroso. Eu já passei por alagações em Brasileia e sei o que é isso. Pedimos a solidariedade do governo e secretarias para que amenizem o sofrimento dessas pessoas, que agora, mais do que nunca, precisam do poder público.

Em seguida, a parlamentar aproveitou para registrar uma ação realizada no município de Marechal Thaumaturgo pelo governo do Estado, onde na ocasião foi garantida uma ambulância para atender a demanda do município que tanto precisa deste serviço.

“Eu não poderia deixar de registrar aqui uma belíssima ação que aconteceu em Marechal Thaumaturgo onde os moradores necessitam de uma atenção especial por conta de residirem em um dos municípios isolados do Acre, fiquei muito feliz de ver que uma ambulância foi assegurada naquela localidade sei que vai auxiliar muito aquela população”, concluiu Maria.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti fez um pequeno desabafo a respeito do desgoverno de Gladson Cameli, os inúmeros descasos vão desde a saúde até a educação na região do Alto Acre. A princípio, a parlamentar falou a respeito da irresponsabilidade com o pagamento dos servidores terceirizados que até o momento não receberam nenhum pagamento em 2022, onde na ocasião a empresa joga a culpa para o governo e o governo joga a culpa para a empresa e quem fica prejudicado com reação a sua subsistência, sem alimentação, sem poder honrar os seus compromissos.

