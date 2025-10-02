Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Política

Drama da falta de água em Rio Branco: bairros sofrem com escassez enquanto Prefeitura de Tião Bocalom desperdiça em áreas públicas

Publicados

2 de outubro de 2025

Política

O drama da falta de água em Rio Branco voltou a ganhar destaque nas últimas horas com mais uma denúncia revoltante. Enquanto milhares de moradores da capital acreana enfrentam torneiras secas, sem conseguir realizar tarefas básicas como cozinhar, lavar roupa ou tomar banho, a Prefeitura de Tião Bocalom mostra total descaso ao permitir o desperdício de água em plena área pública.

Internautas flagraram, em vídeo, um cano estourado no Terminal de Integração da Ceasa, jorrando água continuamente sem qualquer providência por parte do Saerb — o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco. A cena acontece diariamente diante de servidores da RBTrans e da Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio, que dividem o mesmo espaço, mas ignoram o problema.

O episódio escancara a contradição de uma gestão que não consegue garantir o fornecimento regular de água em bairros inteiros, mas ao mesmo tempo desperdiça o pouco que deveria ser preservado. Famílias inteiras de regiões como Sobral, Calafate, Cadeia Velha e Boa União convivem com a falta crônica de abastecimento, enquanto a Prefeitura não demonstra agilidade sequer para consertar um vazamento em área central.

Leia Também:  Vai uma lamparina ai? Em Assis Brasil praças e bairros continuam sem iluminação pública

Em vez de dar exemplo de responsabilidade e preservação de um bem tão precioso, o Saerb é apontado pelos próprios moradores como o primeiro a agir com negligência, permitindo pontos de desperdício em várias partes da cidade.

A indignação dos consumidores cresce a cada dia. O vídeo enviado por um usuário que aguardava o ônibus no terminal se espalhou pelas redes sociais como retrato do abandono da capital. Até o fechamento desta matéria, não houve confirmação de que alguma equipe do Saerb tenha comparecido ao local para realizar os reparos.

Enquanto isso, a pergunta que ecoa entre os moradores é: como a Prefeitura de Tião Bocalom cobra da população paciência diante da falta de água, se ela própria não cuida de evitar o desperdício?

Veja o vídeo:

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Política

Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte

Publicados

16 segundos atrás

em

2 de outubro de 2025

Por

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas estratégicas como saúde, esporte e inclusão produtiva no Acre. À primeira vista, pareceria uma boa notícia. No entanto, o que causa espanto é a forma como a parlamentar decidiu aplicar os recursos: em vez de fortalecer entidades e órgãos do próprio Acre, a execução ficará nas mãos de uma ONG sediada em Salvador (BA), a Associação de Proteção e Amparo à Saúde (APAS).

Ou seja, o dinheiro até chega ao Acre, mas quem decide como será gasto, quem contrata e quem aplica cada centavo é uma entidade de fora, sem raízes na realidade acreana. Isso levanta questionamentos: por que não valorizar associações locais, universidades, secretarias municipais ou até mesmo entidades tradicionais da região?

Emendas milionárias sem controle local

Os extratos do sistema Transferegov, aprovados em setembro de 2025, mostram que Meire Serafim preferiu concentrar todos os repasses na ONG baiana. Assim, a APAS será responsável pela aplicação integral dos valores em áreas como:

  • Saúde pública no Vale do Juruá: R$ 8,93 milhões para combate à malária, com base operacional em Cruzeiro do Sul.
  • Esporte e inclusão: R$ 8,91 milhões para o projeto “Esporte Total”, que prevê atender 4 mil jovens em cinco municípios com futebol, muay thai e jiu-jitsu.
  • Projetos sociais e produtivos em outras frentes, totalizando os R$ 20 milhões.
Leia Também:  Mara Rocha celebra avanço das obras da Ponte do Caipora: "Compromisso com os produtores e com o uso responsável do recurso público"

Embora os objetivos sejam importantes, o fato de que nenhuma entidade acreana ficará responsável pela execução demonstra desprezo pela capacidade de organização do próprio povo do Acre.

Deputada deixa Acre dependente de terceiros

A postura da deputada reforça a crítica recorrente de que parte da bancada acreana em Brasília trabalha mais para interesses externos do que para fortalecer o estado. Enquanto comunidades, associações de moradores, sindicatos e organizações locais lutam por recursos e enfrentam dificuldades para manter projetos sociais, a deputada envia dinheiro público para uma ONG de fora gerir os recursos que deveriam gerar emprego e desenvolvimento dentro do Acre.

Na prática, Meire Serafim coloca os acreanos em posição de dependência, como se não houvesse competência dentro do próprio estado para administrar políticas públicas. Um contrassenso para quem foi eleita justamente para defender e representar os interesses da população do Acre.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política16 segundos atrás

Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Política2 horas atrás

Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade

As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...
Política3 horas atrás

“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias

Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação6 dias atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação1 semana atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso4 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte9 horas atrás

Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”

No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Esporte3 dias atrás

Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco

Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...
Esporte4 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza passeio de bicicleta e Corrida Amigos da Saúde com premiação de R$ 5 mil

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste domingo, 28, aniversário de 121 do município,a 1° Corrida de...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS