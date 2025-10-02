Drama da falta de água em Rio Branco: bairros sofrem com escassez enquanto Prefeitura de Tião Bocalom desperdiça em áreas públicas

O drama da falta de água em Rio Branco voltou a ganhar destaque nas últimas horas com mais uma denúncia revoltante. Enquanto milhares de moradores da capital acreana enfrentam torneiras secas, sem conseguir realizar tarefas básicas como cozinhar, lavar roupa ou tomar banho, a Prefeitura de Tião Bocalom mostra total descaso ao permitir o desperdício de água em plena área pública.

Internautas flagraram, em vídeo, um cano estourado no Terminal de Integração da Ceasa, jorrando água continuamente sem qualquer providência por parte do Saerb — o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco. A cena acontece diariamente diante de servidores da RBTrans e da Secretaria Municipal de Agricultura e Agronegócio, que dividem o mesmo espaço, mas ignoram o problema.

O episódio escancara a contradição de uma gestão que não consegue garantir o fornecimento regular de água em bairros inteiros, mas ao mesmo tempo desperdiça o pouco que deveria ser preservado. Famílias inteiras de regiões como Sobral, Calafate, Cadeia Velha e Boa União convivem com a falta crônica de abastecimento, enquanto a Prefeitura não demonstra agilidade sequer para consertar um vazamento em área central.

Em vez de dar exemplo de responsabilidade e preservação de um bem tão precioso, o Saerb é apontado pelos próprios moradores como o primeiro a agir com negligência, permitindo pontos de desperdício em várias partes da cidade.

A indignação dos consumidores cresce a cada dia. O vídeo enviado por um usuário que aguardava o ônibus no terminal se espalhou pelas redes sociais como retrato do abandono da capital. Até o fechamento desta matéria, não houve confirmação de que alguma equipe do Saerb tenha comparecido ao local para realizar os reparos.

Enquanto isso, a pergunta que ecoa entre os moradores é: como a Prefeitura de Tião Bocalom cobra da população paciência diante da falta de água, se ela própria não cuida de evitar o desperdício?

Veja o vídeo: