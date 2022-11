DPE/AC faz visita institucional ao deputado Roberto Duarte em busca da criação da Escola Superior da Defensoria Pública e avanços para a instituição

Defensoria Pública no Estado faz visita institucional ao deputado Roberto Duarte em busca da criação da Escola Superior da DPE/AC e avanços para a instituição

Em continuidade aos diálogos e alinhamentos de parcerias com os parlamentares estaduais, na manhã desta quinta-feira, 24, a defensora-geral, Simone Santiago e a subdefensora-geral, Roberta Caminha, acompanhadas da corregedora-geral, Fenísia Mota e do coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, fizeram uma visita institucional ao deputado estadual Roberto Duarte (MDB).

O projeto de lei que visa a transformação do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) em Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (ESDPAC), foi uma das pautas do encontro.

A criação da Escola Superior possibilita a realização de programa de residência jurídica no âmbito da DPE/AC, com estágios de pós-graduação.

Além disso, entre as pautas institucionais também foram discutidas ações que visam o aprimoramento dos trabalhos e serviços da Defensoria Pública para promoção e garantia de direitos da população acreana.

O deputado Roberto Duarte que também foi eleito deputado federal nas eleições 2022, demonstrou apoio à Defensoria Pública e se colocou à disposição. “A valorização e qualificação do servidor público sempre teve meu apoio, a Defensoria Pública pode contar comigo”, frisou o deputado estadual.