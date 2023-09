Dos oito deputados federais do Acre, deputado Socorro Neri foi a única que votou contra a minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara dos Deputados

O ex-deputado e presidente do PT/AC, Daniel Zen, diz que com grande expressão repudia veementemente às declarações proferidas pelo deputado Manoel Moraes (PP) durante sua recente estreia como líder do governo na ALEAC (Assembleia Legislativa do Estado do Acre). Durante sua atuação no plenário, o deputado Moraes fez acusações infundadas e levianas ao Partido dos Trabalhadores (PT) e, mais especificamente, à gestão anterior do estado, desmerecendo suas realizações e contribuições para a população acreana.

É importante ressaltar que nos governos do PT no Acre, foram construídas mais de 20 mil casas, uma média de 1.000 por ano, demonstrando um compromisso real com a questão habitacional e o bem-estar da população. Essas iniciativas resultaram em uma melhoria significativa na qualidade de vida de inúmeras famílias, abrangendo áreas urbanas, rurais, e comunidades indígenas.

Só no governo de Tião Viana, foram entregues cerca de 14 mil casas, muitas delas na Cidade do Povo, beneficiando diretamente cerca de 54 mil pessoas em todo o estado. Manoel Moraes, inclusive, participou de várias cerimônias de entrega de casas enquanto fazia parte da base governista naquela época.

No entanto, é lamentável que, sob a liderança do deputado Manoel Moraes, o governo atual de Gladson Cameli tenha completado cinco anos sem construir ou entregar uma única casa. Este é um fato incontestável que demonstra a negligência em relação à questão da moradia e o descaso com as necessidades da população.

Este governo pode até entregar algumas casas, porém somente a partir do próximo ano, e graças a reativação do programa “Minha Casa, Minha Vida”, que se deve ao esforço do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após anos de abandono durante o governo de Bolsonaro.

O deputado Manoel Moraes está completamente equivocado em suas declarações em relação à ocupação da Terra Prometida/Irineu Serra e ao histórico do PT no Acre. É crucial que os representantes eleitos se comprometam com a verdade e com o bem-estar da população, em vez de fazer acusações infundadas e desmerecer as realizações passadas.

Exigimos um compromisso sério com a habitação e o desenvolvimento do estado em benefício de todos os seus cidadãos.