Disputa pelo Sinteac terá atual presidente Rosana Nascimento disputando com Márcia Lima que tem o apoio governo, que está em baixa com a categoria

Podem participar do chamamento empresas que atuam em estados da Amazônia Legal Brasileira – Foto: Assessoria

Com apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Facility de Investimentos Sustentáveis S/A, plataforma de financiamento de negócios sustentáveis na Amazônia vinculada ao Instituto Amazônia+21, lançou um edital de chamamento para negócios inovadores da economia verde na Amazônia.

Podem participar do chamamento empresas que atuam em estados da Amazônia Legal Brasileira, são eles: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e parte do Maranhão.

Este é o primeiro edital lançado com recursos do Fundo Catalítico, no qual a Agência fez um aporte de R$ 2 milhões em março deste ano. A iniciativa conta ainda com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Segundo o edital, as empresas interessadas precisam estar em operação há pelo menos um ano e atuar em um dos setores da economia verde: bioeconomia, energia renovável e biocombustíveis, turismo e economia criativa, água, agricultura de baixa emissão e floresta, acesso à infraestrutura e serviços de qualidade, desenvolvimento e ordenamento urbano, gestão ambiental, fortalecimento de capacidades, geração de renda e participação social.

O objetivo da iniciativa é incentivar empresas que buscam recursos para desenvolver soluções focadas no desenvolvimento econômico sustentável da Amazônia.

“Este edital é o primeiro passo para levarmos recursos diretamente a quem desenvolve soluções inovadoras, unindo tecnologia, comunidades tradicionais e preservação ambiental. A ABDI está nessa jornada porque acreditamos que o futuro da bioeconomia começa com o apoio aos empreendedores dispostos a inovar e garantir a floresta em pé”, afirmou a diretora de Economia Sustentável e Industrialização, Perpétua Almeida.

O presidente do Instituto Amazônia+21, Marcelo Thomé, destacou a importância do edital para os empreendedores da Amazônia.

“Estamos dando um passo concreto para transformar o potencial da bioeconomia amazônica em desenvolvimento real e geração de renda para quem vive na região. Este chamamento representa uma oportunidade para que empreendedores da Amazônia acessem recursos e apoio técnico, fortalecendo negócios que aliam inovação, impacto socioambiental e conservação da floresta”.

As inscrições vão até o dia 30 de junho e podem ser feitas através do link: https://www.worldlabs.org/opportunity/chamamento-de-negocios-inovadores-da-economia-verde . Mais informações entrar em contato através do e-mail: [email protected]