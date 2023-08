Dirigentes da Cooperacre participam de missão de estudos e vivência de práticas cooperativistas na Argentina

Como reconhecimento as sete cooperativas vencedoras do Prêmio Somos Coop Melhores do Ano em 2022, o Sistema OCB realiza de 21 a 25 de agosto, a primeira missão de estudos e vivência internacional na Argentina, com objetivo de promover intercâmbio e conhecimento de práticas cooperativistas inovadoras entre os dois países.

O Acre está representando por dirigentes da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre), que ganhou o 1º lugar do prêmio na categoria Desenvolvimento Ambiental, Fidelização e Inovação com o projeto Fortalecendo o Extrativismo e Viabilizando o Desenvolvimento Sustentável através da Tecnologia. Participam da missão de estudos e vivência o presidente da Cooperacre José de Araújo Rodrigues, que também é diretor do Ramo Agroextrativista da OCB, o diretor do Conselho de Administração da Cooperxapuri e Conselheiro da Cooperacre, Sebastião Nascimento de Aquino; e o Conselheiro do Sescoop/Acre, Francisco Ernandes Freire Negreiros.

A programação teve início nesta segunda-feira (21) e se estenderá até sexta-feira (25), com atividades que vão desde reuniões de alinhamento do grupo, visitas à Confederação Intercooperativa Agropecuária (CONINAGRO), Confederação Cooperativa da República Argentina (Cooperar), CREDICOOP, a maior cooperativa de crédito da Argentina, também encontro com o Conselho Provincial de Associativismo e Economia Social, com o Banco Cooperativo COINAG, reunião com a Associação das Cooperativas Argentinas (ACA), visita à Cooperativa de Provisão de Obras e Serviços Públicos, visita à Fundação Grupo Sancor Seguros, apresentação institucional da Casa Cooperativa, visita ao Monumento Nacional ao Cooperativismo, visita à Cooperativa Agrícola de Abastecimento de Sunchales e visita à Cooperativa de Leiteiros de Sunchales

Argentina é referência de cooperativismo das Américas

A Argentina tem um dos mais fortes movimentos cooperativistas das Américas, sendo referência em cooperativismo de trabalho, seguros e de serviços públicos. A cidade de Sunchales, localizada na província de Santa Fé é conhecida como a Capital Nacional do Cooperativismo, o local costuma ser visitado por representantes de cooperativas brasileiras e cooperados para estreitar os laços entre as nações.

Neste lugar tudo gira em torno do cooperativismo, a maior parte dos habitantes trabalham de forma direta e indireta para alguma cooperativa. Nas escolas a formação cooperativista está presente desde os primeiros dias de aula das crianças de forma teórica e prática.

Dados cooperativos da Argentina indicam que o país tem 10 milhões de cooperados e 20 mil cooperativas. Essas cooperativas são responsáveis por 60% das exportações do país, que em 2022 manteve US$28 bilhões em fluxo comercial com o Brasil.

Cooperacre premiada com projeto de inovação

A Cooperacre conquistou o primeiro lugar do prêmio com o projeto “Desenvolvimento Sustentável através da Tecnologia”, com a modernização do processo de seleção da castanha-do-Brasil, ampliando maquinários da empresa com a implementação de tecnologia de ponta para obter melhor qualidade do produto e reduzir os riscos de contaminação.

O investimento alcançou resultados positivos no aumento da produção que subiu de 45 para 900 toneladas/ano, o que gerou impacto positivo na vida de 7,4 mil familiares, colaboradores e cooperados.

A premiação Somos Coop Melhores do Ano ocorre a cada dois anos, é uma forma de destacar as boas práticas das cooperativas que proporcionam benefícios aos cooperados e a comunidade, além de que este prêmio reconhece a criatividade e os resultados obtidos pela cooperativa ao longo do biênio.