Dinheiro do Povo: Prefeita de Tarauacá, Maria Lucicleia Nery, aditiva contrato de empresa terceirizada de mão de obra de quase R$ 6 milhões

Editorial do Acre – A prefeita de Tarauacá, Maria Lucicleia Nery de Lima (PDT), publicou nesta quarta-feira, 28, um extrato de contrato de terceirização de mão de obra no valor de R$ 1.412,776,20 (Um milhão, quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

A publicação consta no Diário Oficial do Acre, edição nº. 13.440, fls. 135, de 28/12/2022. Trata-se do extrato do 1º termo de aditivo de acréscimo ao contrato adm. nº 019/2021 oriundo da Adesão A ARP Nº 002/2020, do Pregão Presencial SRP Nº 002/2020.

A contratada que fornece os contratos de prestação de mão de obra terceirizada é a empresa T.M Comércio e Serviços LTDA, CNPJ nº 17.310.879/0001-70. Segundo a publicação, o objeto é o “aditivo de acréscimo de 24,86% (vinte e quatro vírgula oitenta e seis por cento) do valor contratual referente ao Contrato Administrativo nº 019/2021 – Contratação de empresa para a prestação de serviços de Apoio Operacional e Administrativo“.

O valor inicial do contrato era R$ 5.682.563,04 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos), e nesta quarta-feira, 28, o contrato foi acrescido (aditado) em mais R$ 1.412,776,20 (um milhão, quatrocentos e doze mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), totalizando mais de R$ 7 milhões destinados à “contratação de empresa para a prestação de serviços de Apoio Operacional e Administrativo”, diz a publicação.