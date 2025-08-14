Política
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém – Foto: Reprodução
O vereador André Kamai (PT) voltou a usar a tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco para reforçar o pedido de afastamento do secretário Clendes Rocha, alvo de denúncias que, segundo ele, incluem crime eleitoral, assédio moral, perseguição, prevaricação e uso da máquina pública para fins eleitorais e pessoais.
Kamai afirmou que o afastamento é a medida mais adequada para permitir que as investigações ocorram de forma livre, sem influência de quem está no cargo. “Não estamos propondo condenação prévia de ninguém. Estamos propondo um ambiente limpo para investigar denúncias graves. É o procedimento mais digno e honrado que o secretário poderia ter”, disse.
O parlamentar criticou a postura do prefeito Tião Bocalom, que saiu publicamente em defesa do auxiliar, descartando a possibilidade de afastamento. “Recebemos o testemunho de alguém que disse ao prefeito o que estava acontecendo, e ele respondeu que o secretário tem autonomia para fazer. É a primeira vez que vejo um gestor público dizer que alguém tem autonomia para cometer crime. Isso é muita coragem”, ironizou.
André Kamai afirmou que já há evidências, dados e testemunhos suficientes para justificar a investigação. Segundo ele, as denúncias chegam de forma constante, inclusive de pessoas que têm medo de se identificar devido ao comportamento da gestão municipal. “Não estamos aqui discutindo base ou oposição. É uma questão séria e responsável desta casa”, destacou.
O vereador também fez críticas diretas ao próprio Clendes Rocha, lembrando que o superintendente deverá comparecer novamente à Câmara para prestar esclarecimentos. “Espero que não venha aqui de novo usar essa tribuna para mentir e apresentar dados falsos. Essa Casa vai se dar ao respeito”, alertou.
Kamai ainda citou reportagem na qual o secretário se emocionou e declarou ser “grau diamante” em um negócio de venda de perfumes. O vereador ironizou a situação, afirmando ter recebido relatos de que servidores eram obrigados a comprar os produtos. “Assim até eu viro diamante”, disse, antes de reforçar o tom sério do caso.
Encerrando o discurso, Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato, ressaltando que um áudio interno apresentado na Câmara comprovaria esse tipo de coação. “Se for necessário, vamos abrir uma CPI para investigar. Não vai ser com grito, chororô ou ameaça que vamos recuar”, concluiu.
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Pereira da Silva (PP), prometendo a construção de 300 casas populares para o município. As imagens foram registradas durante um evento no município, e trazem o senador Petecão afirmando:
“Se Deus quiser, nós vamos, Rosana. Através do meu mandato de senador e o da Mailza, nós vamos construir aqui, no Quinari, 300 casas populares. Porque nós já construímos, e agora vamos fazer muito mais. Nós temos dois senadores, e o Márcio Bittar também vai ajudar, porque ele está do lado do bem, do lado de quem quer o melhor para o Quinari.”
A fala, no entanto, contrasta com um áudio atribuído a Petecão e enviado a uma pessoa identificada como Magno. Nele, o parlamentar nega ter feito a promessa e acusa a prefeita de tentar se autopromover:
“Nunca prometi casas populares para Rosana. Isso é uma tentativa dela de autopromoção política. A prefeita gastou R$ 9 milhões para fazer apenas 31 casas. Vou ao TCU para saber como se gasta esse valor em tão poucas unidades. Isso não é papel de gente séria.”
A denúncia do senador faz referência a obras habitacionais realizadas pela prefeitura, que, segundo ele, teriam custo médio de R$ 290 mil por unidade — valor considerado alto para o tipo de construção. Petecão afirmou que pedirá a abertura de investigação no Tribunal de Contas da União.
A prefeita Rosana Pereira ainda não se manifestou publicamente sobre as declarações do senador e sobre as suspeitas levantadas quanto aos gastos da obra.
O episódio amplia o clima de tensão política no município e expõe uma relação de conflito entre aliados que, até pouco tempo, apareciam juntos em agendas públicas.
Veja o vídeo:
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
União no Acre cede imóvel à Colônia de Pescadores de Feijó e fortalece o projeto ‘Pesca Mais Feijó
Prefeito Zequinha Lima garante melhorias para a Comunidade Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul
Porto Walter recebe operação fogo controlado e Prefeitura reforça ações com caminhão pipa
