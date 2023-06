Diante da má gestão do prefeito Bocalom e do Governador Gladson Cameli é possível notar o abandono na infraestrutura da Capital

Devido a má gestão que se tem na Prefeitura de Rio Branco, com o prefeito Bocalom no poder e no Governo do Estado, com Gladson Cameli “administrando” o estado, é possível notar o abandono na infraestrutura da Capital acreana.

Fato é que recentemente, Rio Branco enfrentou uma alagação e com isso, ficaram os prejuízos, ao andar pelas regiões que estão às margens do Rio Acre é possível notar que o poder público ainda não se preocupou em reparar esses danos como é o caso das vias que estão as margens da passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco, onde até hoje a lama deixada pela alagação permanece no local.

Um verdadeiro abandono é o que os moradores da localidade precisam enfrentar ao precisar trafegar pela rua. É evidente a falta de interesse e zelo por parte dos responsáveis e pior é a tentativa de dar continuidade em tamanho desgovernos que aí estão.

Veja o vídeo: