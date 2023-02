Diante da grande suspeição da gestão da prefeita Fernanda Hassem, vereadores visitam obra do Ginásio Poliesportivo de Brasileia

Diante da grande suspeição da gestão da prefeita Fernanda Hassem, os vereadores de Brasileia: Marinete Mesquita (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Neiva Badotti (PSB) e Jurandir Queiroz (PROS) estiveram visitando a obra de ampliação do Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa.

A visita se deu após a sessão desta terça-feira, ocasião em que os parlamentares receberem denúncias sobre possíveis alterações no projeto original. Oportuno mencionar que foi oficializado em tribuna o pedido de emissão do Projeto Original.

O intuito da visita foi realizar fiscalização para verificar o andamento da obra de ampliação pela qual passa o ginásio, sendo que esta obra só foi possível graças a uma emenda parlamentar do ex-deputado federal, Leo de Brito, no valor de R$ 964.000,00 (novecentos e sessenta e quatro mil reais).

