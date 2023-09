Destituída da função de líder do governo Gladson Cameli, deputada Michelle Melo sai do embate fortalecida politicamente

Governador Gladson Cameli e a deputada Michelle Melo – Foto: Reprodução

Acreinfoco – A corda que arrebentou não foi exatamente para o lado mais fraco. Destituída da função de líder do governo, Michelle Melo (PDT) sai do embate fortalecida politicamente embora vá enfrentar dificuldades para acomodar seu grupo político. Perde os anéis mas conserva os dedos. E estes podem apontar diretamente para o governo a partir de terça-feira (05). E este tem muitos pontos fracos. Desemprego, falta de políticas públicas e falta de segurança não são questões que se resolvem com sucessivos procedimentos estéticos e dancinhas. Se permanecesse como líder do governo totalmente alinhada, perderia as mãos com dedos e anéis e com tudo. Seu discurso decisivo na semana passada não foi improvisado. Foi pensado. A parlamentar deve enfrentar uma campanha semelhante a que foi desencadeada contra o ex-vice governador Major Rocha (Sem Partido). Mas a exemplo dele, Michelle é forte. Se agir direitinho pode seguir os passos de Naluh Gouveia que deixou um vácuo na política acreana. Michelle deu o grito de independência. Aguardemos os ecos.

O bloco dos descontentes cada vez aumenta mais. E com voz. O governo Gladson Cameli (PP) tem muita dificuldade em acertar. Há algum tempo a substituição de Michele vinha sendo buscada. O líder dos sonhos era o deputado Pedro Longo (PDT), polido e diplomático, mas firme. Porém, Longo é vice-presidente do Legislativo. Não poderia acumular a função. Tanízio Sá (MDB), comprometido com o governo, chegou a ter o nome avaliado mas a decisão recaiu sobre Manoel Moraes (PP), sogro da presidenta do Iteracre, Gabriela Câmara. Junto com ela forma um grupo poderoso que não deverá ser comemorado com merenda escolar mas que tem todos os motivos do mundo para defender o governo. Manoel Moraes nunca foi muito assíduo na tribuna. Como líder do governo precisará marcar presença tanto nas sessões quanto na tribuna. A partir desta semana estará sob os holofotes. Apesar dos desafios políticos e administrativos não poderem ser enfrentados com a defesa parlamentar. Dependem muito mais das ações de governo.

O presidente do PDT, Luís Tchê, lavou as mãos no episódio Michelle Melo. Comprometido até a medula com o governo Gladson, limitou-se a comentar que ela desagradou “muitos Secretários de Estado”. Até onde se entende a função parlamentar não é agradar o secretariado. Teoricamente são eleitos para lutar por melhorias para a população. Desvios de função deveriam ser exceções, não a regra. Pelo menos para quem não reduz a política a mero de jogo de poder. Ao contrário de Michelle, o governo do estado parece não aproveitar as críticas para corrigir os rumos. Não seria estranho se a deputada buscasse outra sigla. Até porque no PDT o canal de deputado federal está ficando congestionado desde já. Imagine quando entrar 2026.

A troca de líder colocou os demais deputados da base de sustentação contra a parede. O recado foi claro e a ameaça direta do governador mais ainda. “Isso ai não vai acontecer só com ela (Michelle). Isso vai acontecer com todos se não tiver uma verticalização de fidelização com o governo Gladson. Seja parlamentar, seja secretário, seja qualquer um. Ou vai ter uma linha, ou não vou mais aceitar essa situação”. A dúvida é se a declaração põe em xeque também os parlamentares do MDB, em especial o líder do partido na Aleac, Tanízio Sá. Afinal o MDB tem o candidato mais competitivo à prefeitura da capital. Adversário do candidato do governo. Ou não… Nos bastidores não é descartada a possibilidade de apoio do governador à candidatura de Marcus Alexandre (MDB), o que transformaria a “aliança ampla” numa bela “confusão ampla”. Quiçá num balaio de gatos. Com as unhas a mostra.