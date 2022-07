Descaso e o abandono do velho Boca: Prefeito Tião Bocalom e a novela da Ponte que liga os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho

Mais um verão desperdiçado e a novela da Ponte que liga os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho!

O prefeito Tião Bocalom certamente não está preparado para administrar uma cidade como a capital Rio Branco, pois para todos os lado que se olha, se vê a necessidade de um gestor competente para resolver os problemas da cidade, o que não acontece em Rio Branco.

Causa uma certa indignação ver uma obra iniciada a três anos abandonada dessa maneira. A Ponte que ligaria os bairros Ayrton Senna e Aeroporto Velho é de extrema importância para o povo daquela região da Baixada da Sobral.

Ao invés de tentar resolver os velhos problemas que Rio Branco já apresenta, Bocalom preferiu dar continuidade no descaso e abandono como é o caso da situação acima relatada.

A situação no local é tão difícil que o sofrimento de pais e estudantes que precisam fazer essa passagem e chegar até as escolas do entorno é inevitável. A comunidade escolar já fez manifestações, a imprensa já fez diversas matérias sobre isso mas a Secretaria de Infraestrutura da prefeitura de Rio Branco tem feito pouco caso.

A escola Flaviano Flávio Batista, está sendo muito prejudicada com esse problema, pois a grande maioria das crianças do entorno do Igarapé estudam na mesma. Revoltado com a situação, os moradores exigem uma audiência da equipe técnica da prefeitura com a comunidade.

Veja o Vídeo: