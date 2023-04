Deputados Maria Antônia e Eduardo Velloso participam de audiência pública na Aleac para discutir sobre a situação BR 364

Nesta segunda-feira (17), a deputada estadual Maria Antônia e o deputado federal Eduardo Velloso estiveram participando da Audiência Pública para discutir sobre a situação da BR 364 que liga a região do Juruá ao restante do estado do Acre. A audiência foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC e é fruto do requerimento nº 41/2023 da Mesa Diretora, no qual Maria Antônia ocupa a vaga de 2ª vice-presidente.

Além dos deputados estaduais, estiveram no encontro, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT-AC), Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), da Polícia Rodoviária Federal, da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), prefeitos e empresários. Os deputados federais Coronel Ulysses (União), Roberto Duarte (Republicanos) e Eduardo Veloso (União) também marcaram presença na reunião.

A situação da BR 364 já vem sendo discutida há um certo tempo pelos deputados, inclusive, já foi alvo de indicações feitas pela deputada Maria Antônia na tribuna da ALEAC com pedido de providências imediatas e discutido junto a bancada federal do Acre.

“A situação da BR 364 já é pauta para muitas audiências públicas e nós mais do que nunca cobramos melhoria para a nossa população que sofre ao precisar trafegar pela principal rodovia do estado que há meses vêm apresentando má condição. É muita falta de respeito com a dona Maria, residente de Marechal Thaumaturgo, que vem de ônibus por essa estrada para fazer seu tratamento de câncer na capital. Isso é desumano. A atual condição da BR 364 é um verdadeiro descaso, uma falta de respeito com o cidadão acreano”, disse.

O deputado federal Eduardo Velloso (UB/AC) defendeu um grande acordo envolvendo o Deracre, Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público da União (MPU) e o Dnit. “Só que esse acordo tem que ser para semana que vem. Tem que dar autorização para Dnit licitar a preço que vai ser executado”, sugeriu.