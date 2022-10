Deputados Luiz Tchê e Luiz Gonzaga, iniciam guerra nos bastidores pela presidência da Assembleia Legislativa do Acre

Só foi anunciar o resultado dos deputados estaduais eleitos para o próximo quadriênio, que surgiu uma nova disputa e dessa pela presidência da ALEAC – Assembleia Legislativa do Acre.

O atual presidente e reeleito deputado Nicolau Júnior – PP, não poderá mais ocupar o cargo e com isso alguns deputados aliados do governo já ensaiam suas candidaturas, para presidir um dos poderes mais influentes e com terceiro maior orçamento do estado. O deputado estadual Luiz Tchê – PDT, chega para seu quinto mandato e aposta na força de seu partido, que elegeu quatro parlamentares e inicia a legislatura como a maior bancada da casa. Tchê já foi líder do governo Gladson, tem habilidade política e se relaciona bem com os demais colegas. Já o deputado estadual Luiz Gonzaga – PSDB, também vem para seu quinto mandato e tem bastante experiência de como funciona a mesa diretora, afinal é atual secretário da casa.

Ainda não se sabe como se comportará os 12 novos deputados eleitos, mas é de praste o governador sempre atuar nos bastidores para eleger alguém de sua extrema confiança. O fator Nicolau Júnior também tem que ser levado em conta, pois o mesmo tem força dentre muitos dos que conseguiram se reeleger e pode inclusive figurar como primeiro secretário de qualquer um dos nomes que vier a ser o eleito.

As duas primeira sessões pós eleição foram de muita conversa ao pé de ouvido e será assim até uma definição da nominata de consenso dentre ambos, ou quem sabe uma disputa chapa a chapa, coisa que nãoa acontece a bastante tempo.