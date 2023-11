Deputado Tadeu Hassen participa de assinatura da ordem de serviço para construção da orla do rio acre em Brasiléia

Veja o vídeo:

Deputado Estadual Tadeu Hassem – Vídeo Almir Andrade

Na tarde desta quinta-feira (23), o atuante deputado Tadeu Hassen esteve marcando presença na solenidade de assinatura da tão sonhada orla do Rio Acre em Brasiléia. Na ocasião, o parlamentar destacou a grande importância da obra para a população brasileense, que irá beneficiar diretamente os moradores da parte central da cidade.

Tadeu destacou o grande esforço da prefeita Fernanda Hassen, que foi em busca dos recursos para que esse grande projeto seja executado no município, na oportunidade se declarou para a irmã afirmando que ela é sua inspiração na política, além disso, agradeceu ao governador Gladson Cameli pela parceria com o município e ao senador da república Márcio Bittar pela emenda de mais de RS 16.617.537,11 destinada para execução da orla.

O deputado reafirmou seu compromisso com todo estado, e colocou seu mandato à disposição da população, salientou que Brasileia só tem a ganhar com as parcerias com o governo do estado que ainda estão por vim.

Sonho antigo

O projeto é um sonho antigo dos moradores de Brasiléia, principalmente daqueles que residem na parte central, pois, após as enchentes que ocorreram ao longo dos anos era um pedido que os comerciantes e moradores do centro faziam, a construção de uma orla. A obra ficara nos moldes da gameleira em Rio Branco, e o local terá o barranco elevado, o trecho beneficiado pela obra fica nas proximidades do antigo hospital Raimundo Chaar.

O evento contou com a presença de várias autoridades, dentre algumas que fizeram parte do dispositivo estavam: o governador do estado Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o senador Marcio Bittar, a prefeita de Brasiléia Fernanda Hassen, o presidente da câmara de vereadores de Brasiléia Marcos Tibúrcio, os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Maria Antônia e Luiz Gonzaga, presidente da ALEAC.

Deputado Estadual Tadeu Hassem – Foto: Matheus Gama

