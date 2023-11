Deputado Tadeu Hassem denuncia o abandono do 5º Batalhão da PM de Brasileia e fala sobre a seca que atinge os moradores de Epitaciolândia

Deputado estadual Tadeu Hassem – Foto: Sérgio Vale

O deputado estadual Tadeu Hassem se pronunciou na tribuna da Assembleia Legislativa dos Estado do Acre – ALEAC, na manhã desta terça-feira (21), para fazer uma denúncia de extremo descaso e abandono com o 5º Batalhão da Polícia Militar que atua na região do Alto Acre, (Veja o vídeo abaixo).

De acordo com o parlamentar, já há alguns meses o Comando da PM está sem energia devido a problemas na fiação elétrica, dentre os problemas ocasionado por essa falta de eletricidade estão: o não registro de ocorrências, pois lá é onde se localiza a central de monitoramento da regional; não tem um computador funcionando, não tem comunicação via 190; não tem nem água para uso de higiene pois a água é captada por meio da bomba de água…

“Está um caos no 5º Batalhão! Eu faço este apelo ao senhores deputados para que a gente se manifeste diante desta situação, que eu volto a dizer, está um caos. Chegou ao ponto de o Major do Comando pedir aos seus soldados para que os mesmo tragam velas de suas residências e essa é uma situação que Brasileia está enfrentando, é constrangedor , é um caos sim e nós temos um compromisso compartilhado, equipe do governo estadual e federal, as forças de segurança, os poderes… Sou deputado da base, mas sobretudo deputado do povo que foi quem me elegeu”, enfatizou.

Na mesma oportunidade, Tadeu desabafou sobre a situação de calamidade pública que se encontra o município de Epitaciolândia, com relação a seca que atinge todo o município. Hassem ressaltou ainda que lá em Epitaciolândia, só uma vez a cada oito dias está chegando água nas residências, escolas, creches, órgãos públicos. “Não tem água e isso é uma tragédia anunciada”, disse.

O mesmo aproveitou a oportunidade para cobrar da direção da Saneacre, um plano de contingência, ressaltando a importância de tal para que neste momento de dificuldade pudesse apresentar uma solução pois se trata de uma cidade inteira sem água.

Veja o vídeo: