Deputado Socorro Neri é reeleita vice-presidente do Parlamento Amazônico e reforça compromisso com a Amazônia e sua população

(Yaco News) – Em uma entrevista concedida nesta terça-feira (11) em um podcast da capital, o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, fez duras críticas à gestão anterior, comandada pelo ex-prefeito Mazinho Serafim. Diniz afirmou que a cidade “estava sendo administrada por uma quadrilha” e que o rombo deixado pela administração passada foi de, no mínimo, R$ 100 milhões. O prefeito também revelou que já fez cinco representações ao Ministério Público do Acre (MPAC) e que, até o final do ano, pretende chegar a pelo menos 20 denúncias formais.

Durante a entrevista, Gerlen Diniz não poupou palavras ao descrever a situação financeira da prefeitura quando assumiu o cargo. Segundo ele, a gestão anterior foi marcada por desvios de recursos públicos e má administração. “Sem medo de errar, foram desviados da prefeitura de Sena Madureira, no mínimo, R$ 100 milhões. É uma montanha de dinheiro”, afirmou o prefeito.

Diniz destacou que está amparado pelo instrumento jurídico conhecido como “exceção da verdade”, que o protege de possíveis processos por calúnia, desde que consiga comprovar as acusações. “Se eu digo que uma quadrilha administrava Sena Madureira, e eles me processam, e eu provo que era verdade, eu não vou responder por calúnia”, explicou.

O prefeito citou exemplos concretos de gastos excessivos durante a gestão de Mazinho Serafim. Um dos casos mencionados foi o valor gasto com contas de internet. “Em 2024, eles gastaram mais de R$ 1,4 milhão somente com internet. Este ano sob nossa administração vamos gastar R$ 140 mil. Olha a diferença”, comparou Diniz.

Segundo ele, a análise dos pagamentos feitos pela prefeitura no passado revelou uma série de irregularidades, que agora estão sendo investigadas e denunciadas ao Ministério Público.

Gerlen Diniz informou que já formalizou cinco representações ao Ministério Público Estadual e Federal, detalhando as irregularidades encontradas. Ele prometeu que, até o final do ano, esse número deve chegar a pelo menos 20 denúncias. “Sena mudou, e vai continuar mudando”, afirmou o prefeito, ressaltando seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal.

O prefeito também destacou que a população de Sena Madureira merece saber a verdade sobre o que aconteceu com os recursos públicos nos anos anteriores. “Quem fala a verdade não merece castigo. Não, de maneira nenhuma”, afirmou Diniz, reforçando sua determinação em levar adiante as investigações e denúncias.

As declarações do prefeito Gerlen Diniz devem gerar grande repercussão na política local, especialmente em relação à gestão de Mazinho Serafim. Enquanto Diniz avança com as denúncias, a expectativa é que o Ministério Público intensifique as investigações sobre os supostos desvios e irregularidades apontados pelo atual gestor.

A população de Sena Madureira aguarda ansiosamente por mais informações e pelo desfecho das investigações, na esperança de que a nova administração traga maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

A entrevista do prefeito Gerlen Diniz revelou um cenário preocupante de supostos desvios e má gestão na administração anterior de Sena Madureira. Com promessas de mais denúncias e um compromisso firme com a transparência, Diniz busca reconstruir a confiança da população e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma correta e eficiente.