Deputado Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi que reforçam o transporte de pacientes e fortalecem a saúde de Epitaciolândia
Em gesto de compromisso com a população, Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi para fortalecer atendimento de pacientes, em Epitaciolândia – Foto: Wesley Cardoso
O deputado federal Roberto Duarte realizou a entrega de dois importantes veículos adquiridos por meio de suas emendas parlamentares: um Fiat Mobi e uma Van totalmente equipada para o transporte de pacientes. A ação reforça o compromisso do parlamentar com a saúde pública de Epitaciolândia, ampliando as condições de deslocamento para atendimentos especializados em Rio Branco e Porto Velho, incluindo consultas e tratamentos no Hospital de Amor.
A entrega dos veículos representa um avanço significativo para o município, que enfrenta longas distâncias até os centros de referência em saúde. Com a nova Van, pacientes poderão viajar com mais conforto e segurança, reduzindo o desgaste físico e emocional durante o deslocamento. Já o Fiat Mobi reforçará o trabalho administrativo e as operações de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo maior agilidade nos serviços.
Duarte marca mais uma conquista para Epitaciolândia ao entregar veículos destinados ao transporte humanizado de pacientes – Foto: Wesley Cardoso
Durante o ato de entrega, Roberto Duarte destacou que investir na saúde é uma prioridade do seu mandato e reafirmou seu compromisso com a população de Epitaciolândia. O parlamentar ressaltou que a nova estrutura garantirá mais dignidade aos pacientes que dependem do SUS para realizar exames, consultas e tratamentos complexos, especialmente aqueles atendidos pelo Hospital de Amor, referência no combate ao câncer.
A gestão municipal agradeceu a parceria e enfatizou a atuação de Roberto Duarte como um deputado presente, atuante e responsável por conquistas que fazem diferença no dia a dia da população. Com essa entrega, o parlamentar reforça seu papel como aliado de Epitaciolândia, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e para o bem-estar dos moradores que precisam de atendimento especializado fora do município.
Parceria que gera resultados: deputado Roberto Duarte entrega veículos que ampliam a assistência à saúde e beneficiam diretamente pacientes do município – Foto: Wesley Cardoso
Morador se revolta e expõe abandono em Sena Madureira: ruas tomadas por lixo, buracos e descaso da gestão do prefeito Gerlen Diniz
Morador denuncia abandono e cobra prefeito Gerlen Diniz: “Sena Madureira virou um depósito de lixo”
A paciência dos moradores de Sena Madureira parece ter chegado ao limite. Um cidadão do município gravou um vídeo que rapidamente repercutiu nas redes sociais, denunciando o estado de abandono das ruas e cobrando diretamente o prefeito Gerlen Diniz, que, segundo ele, “é administrador do nosso dinheiro e dos nossos impostos”.
No vídeo, o morador destaca a situação crítica do bairro Bom Sucesso, especialmente na rua Manoel Vaz, onde, segundo ele, o cenário é de completo descaso. “Prefeito, eu como pagador de impostos fico indignado. A cidade está um lixo. Sena Madureira hoje é um depósito de lixo”, desabafa, afirmando que a população precisa cobrar seus gestores, já que “são pagos, e bem pagos, para administrar o dinheiro do povo”.
O homem relata ainda problemas que se estendem por toda a cidade: ruas mal cuidadas, falta de zeladoria, lixo espalhado, mato alto, esgoto a céu aberto e até caixas de lixo improvisadas com madeira, algo que ele classifica como “pré-histórico”. Para ele, o modelo de gestão adotado pela prefeitura estaria colocando em risco a saúde pública, já que “o índice de doenças no município é altíssimo”.
Indignado, o morador aponta a presença constante de urubus vasculhando lixo exposto, buracos, lama e a sensação de que Sena Madureira está abandonada. “Muito triste ver meu município tão mal cuidado. Vamos trabalhar, prefeito. Os bairros estão esquecidos”, afirmou.
O vídeo, que escancara o descontentamento popular, contrasta com o slogan usado pela atual gestão: “Sena Madureira mudou e vai continuar mudando”. Para muitos moradores, a mudança que se vê nas ruas não é motivo de orgulho, mas de preocupação.
Ouça o áudio:
Deputado Roberto Duarte prestigia acendimento das luzes de Natal e reforça compromisso com Epitaciolândia
Epitaciolândia vive noite histórica com o acendimento oficial das luzes de Natal, evento reuniu autoridades
Ministra Marina Silva denuncia “luto ambiental” após Congresso desmontar quase 40 anos de proteção e derrubar 56 vetos ecológicos
