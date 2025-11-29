Deputado Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi que reforçam o transporte de pacientes e fortalecem a saúde de Epitaciolândia

Em gesto de compromisso com a população, Roberto Duarte entrega Van e Fiat Mobi para fortalecer atendimento de pacientes, em Epitaciolândia – Foto: Wesley Cardoso

O deputado federal Roberto Duarte realizou a entrega de dois importantes veículos adquiridos por meio de suas emendas parlamentares: um Fiat Mobi e uma Van totalmente equipada para o transporte de pacientes. A ação reforça o compromisso do parlamentar com a saúde pública de Epitaciolândia, ampliando as condições de deslocamento para atendimentos especializados em Rio Branco e Porto Velho, incluindo consultas e tratamentos no Hospital de Amor.

A entrega dos veículos representa um avanço significativo para o município, que enfrenta longas distâncias até os centros de referência em saúde. Com a nova Van, pacientes poderão viajar com mais conforto e segurança, reduzindo o desgaste físico e emocional durante o deslocamento. Já o Fiat Mobi reforçará o trabalho administrativo e as operações de apoio da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo maior agilidade nos serviços.

Duarte marca mais uma conquista para Epitaciolândia ao entregar veículos destinados ao transporte humanizado de pacientes – Foto: Wesley Cardoso

Durante o ato de entrega, Roberto Duarte destacou que investir na saúde é uma prioridade do seu mandato e reafirmou seu compromisso com a população de Epitaciolândia. O parlamentar ressaltou que a nova estrutura garantirá mais dignidade aos pacientes que dependem do SUS para realizar exames, consultas e tratamentos complexos, especialmente aqueles atendidos pelo Hospital de Amor, referência no combate ao câncer.

A gestão municipal agradeceu a parceria e enfatizou a atuação de Roberto Duarte como um deputado presente, atuante e responsável por conquistas que fazem diferença no dia a dia da população. Com essa entrega, o parlamentar reforça seu papel como aliado de Epitaciolândia, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e para o bem-estar dos moradores que precisam de atendimento especializado fora do município.

Parceria que gera resultados: deputado Roberto Duarte entrega veículos que ampliam a assistência à saúde e beneficiam diretamente pacientes do município – Foto: Wesley Cardoso