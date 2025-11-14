Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política

Veja o vídeo:

O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o senador Alan Rick. Para Duarte, as falas do secretário “dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe”, classificando o episódio como um ataque político sem fundamento e marcado por “desespero e falta de argumentos”.

O deputado afirma que Calixto ignorou o contexto humano do fato por conveniência. Para Duarte, reavivar o episódio anos depois demonstra “incapacidade de apresentar realizações” e faz parte de uma estratégia destinada a criar conflitos. Ele também cita que o secretário é figura envolvida em episódios públicos de descontrole e acusa Calixto de contribuir para um ambiente político de “ódio e perseguição” no Acre.

Roberto Duarte ainda criticou a seletividade moral do secretário ao atacar o senador, enquanto, segundo ele, ignora processos que envolvem o governo do qual faz parte, como a Operação Ptolomeu. O parlamentar afirma que há um padrão de intimidação e perseguição política dentro da gestão, citando exonerações recentes de servidores ligados a aliados do senador. “Quando falta obra, busca-se inimigo. É o mecanismo do ressentido”, disse.

Para Duarte, o Acre precisa de líderes comprometidos com responsabilidade e maturidade, e não de “teatralidade e escândalos fabricados”. Ele reforça que o senador Alan Rick segue trabalhando “com seriedade, coerência e respeito”, o que, em sua visão, incomoda adversários.

Ao final, o deputado deixou um recado direto ao secretário Calixto: “Antes de julgar a integridade dos outros, olhe para o próprio espelho. Ele costuma ser o mais duro e o mais necessário dos juízes”.

Duarte diz que Calixto usa ataques para ocultar fragilidades do governo – Foto: Reprodução/ Sérgio Vale