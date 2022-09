Deputado Neném Almeida cobra do governador Gladson que cumpra sua promessa da última campanha e convoque os cadastros de reserva

Vereadora Marinete Mesquita de Brasileia – Foto: Matheus Gomes / Ass. CMB

A vereadora Marinete Mesquita mais uma vez deixou muitos de cabelo em pé quando disse que a “casa de chocolate” está desmoronando e a “princesa” que acolhia os garotinhos para engordar está tendo sua cara de bruxa revelada. Marinete afirma que a 3ª pessoa do singular não está encontrando mais aquele poderio bélico que tinha em Brasileia unicamente para defende-la, os que fazem estão em terreno minado, perigosamente expondo suas vidas e os seus mandatos.

A parlamentar iniciou solicitando que a Câmara pedido de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Acre na prefeitura de Brasileia, e afirmou que está acontecendo uma sangria com o erário público, onde o dinheiro público está sendo usado em campanhas. Segundo Marinete, é dinheiro que sai lá da agricultura onde os vereadores aprovaram R$ 12 milhões de reais e os trabalhos não acontecem.

Além de pedido de auditoria, Marinete solicitou que fosse encaminhado junto ao pedido de auditoria, decreto de lei nº 201 de 7 de fevereiro 1967, que dispões sobre a responsabilidade dos prefeito e vereadores e da outras providências, decreta que são crimes de responsabilidade de prefeitos sujeitos a julgamento do poder judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de vereadores; Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desvia-los em proveito próprio ou alheio; utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos.

Marinete afirma que estão afanando os cofres do município, ainda junto ao pedido de Auditoria, a vereadora Marinete pede que anexem a lei nº 8429/92. A mesma completa afirmando que a gestão da prefeita Fernanda Hassem está cheia de malefícios para a população. Mesquita destaca ainda que a prefeita Fernanda Hassem não foi eleita sozinha, não eram mais de cem candidatos e agora, segundo Marinete, Fernanda quer ter os vereadores como escravos dos desejos dela.

Veja o Vídeo: