Deputado Luiz Gonzaga e Socorro Neri se reúnem com embaixador para estreitar relações comerciais e fomentar pesquisas entre Acre e Índia

Nesta segunda-feira (11), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou a convite da deputada federal Socorro Neri de reunião com o embaixador da Índia, Suresh K. Reddy, em Brasília, para tratar do intercâmbio comercial, científico e cultural entre o Acre e a Índia.

Além de Gonzaga, representaram o Acre na reunião Socorro Neri e a reitora da Universidade Federal do Acre (UFAC), Guida Aquino. O encontro foi possível graças ao pedido de Luiz Gonzaga para que a deputada Socorro protocolasse a reunião.

Gonzaga é um entusiasta da riqueza medicinal existente na floresta amazônica. De acordo com ele, a reunião serviu pra estreitar as relações comerciais entre os dois países, mas também para colocar o Acre no radar da extração de fármacos diretamente da natureza.

“A reunião com o embaixador foi muito importante, pois apresentamos o potencial do Acre tanto na produção como também na área de pesquisa. O nosso estado tem um grande potencial farmacêutico e a Índia é a maior produtora de medicamentos do mundo. Esse intercâmbio abrirá as portas para que acreanos tenham acesso a ciência e em contrapartida exportaremos nossos produtos para a Índia. O Acre tem um grande potencial e explorar esses recursos de forma sustentável será importante para gerar emprego e renda”, disse.

A deputada Socorro Neri afirmou que a reunião serviu para estreitar os laços do Acre com a Índia, visando o desenvolvimento do estado.

“Nossa intenção ao solicitar a reunião foi a de aproximar o Acre da Índia através da embaixada. Temos como prioridade buscar o desenvolvimento de nosso estado. A Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, sendo um grande produtor deeletroeletrônicos, agroindustriais, informática e biotecnologia. Apresentar as riquezas do Acre ao embaixador será importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado”, disse.

A reitora da UFAC, Guida Aquino, comemorou o resultado da reunião e classificou o encontro como uma oportunidade da Índia abrir as portas para receber pesquisadores acreanos.

“A reunião foi muito boa e serviu para estreitarmos relações de pesquisa com a Índia. O embaixador nos atendeu muito bem e estamos confiantes que a embaixada possa abrir portas para intercâmbio de alunos. E em relação aos fármacos temos pesquisadores que trabalham nessa área e deslumbramos uma pesquisa grande nessa área de fármacos com a Índia”, afirmou.

Por fim, ficou definido que uma comitiva de empresários e deputados acreanos visitará a Índia para tratar de acordo comercial. O embaixador também garantiu a cooperação para que estudantes e servidores do Acre possam fazer cursos na Índia. O país assumirá custos com bolsas, passagens e hospedagens.