Deputado Jesus Sérgio vota favorável à proposta de dois salários mínimos para agentes comunitários de saúde

Enquanto se deslocava para ir à Câmara, o vereador Rubens Rodrigues teria flagrado uma rua do município de Epitaciolândia enfestada por urubus atraídos pelo lixo que ali estava, indignado, o parlamentar registrou o momento para mostrar as reais condições da Rua da Fontinele de castro.

Em tribuna, o vereador Rubens afirmou que a população escolheu a pessoa errada que não dá conta de juntar o lixo da cidade, referindo-se ao prefeito Sérgio Lopes por conta da má gestão que o delegado vem desenvolvendo no município.

Rodrigues destacou ainda que Epitaciolândia está jogado as traças e que essa situação é vergonhosa para os moradores da cidade, pois cenas como estas já foram vistas em outras gestões e cobradas melhorias diante das situações que se encontrava, mas este não é o único problema que os moradores enfrentam com a falta de infraestrutura do município.

Rubens disse também que foi procurado por alguns moradores do bairro Lírio do Vale e esteve no local para constatar o que ele considerou como “destruição” devido a falta de planejamento da secretaria de obras, Até o momento não se tem uma previsão para que os trabalhos na zona urbana tenham início e os problemas dessa natureza não está do no Lírio da Paz, outros bairros de Epitaciolândia encontram-se em situações semelhantes.

“O bairro Satel está um desastre, se sair aqui no bairro da Liberdade a pessoa não trafega com seu veículo somente em algumas ruas conseguem trafegar. Se você entrar no bairro José Hassem, está um escândalo e eu ainda venho aqui tenho que aguentar os vereadores que fazem parte da base do prefeito dizer que está tudo bem, que tudo vai ser resolvido e olha que eu estou falando de 1 ano e quatro meses de gestão”, concluiu o nobre edil.

