Deputado Jesus Sérgio anuncia mais de R$ 5 milhões para a ampliação do Hospital Sansão Gomes e aquisição de equipamentos em Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou na última semana, a liberação de mais de R$ 5 milhões do Orçamento da União, para ampliação e modernização do Hospital Sansão Gomes, localizado em Tarauacá. O projeto já está finalizado e em breve as obras devem começar.

Os recursos são provenientes de duas emendas parlamentares que o deputado Jesus Sérgio enviou para o Governo do Acre. Com as emendas, o Hospital Sansão Gomes poderá construir um Centro de Parto Normal e comprar equipamentos, desde aparelhos médicos para exames de última geração, até camas, computadores, mesas e outras mobílias necessárias para o bom atendimento dos pacientes.

“Um atendimento digno na rede pública de saúde é o meu sonho e de toda a nossa população. E nosso mandato tem se empenhado para a realização desse sonho. O projeto já foi finalizado pela Secretaria da Saúde do governo do Estado e em breve começarão as obras em Tarauacá”, destacou Jesus Sérgio.

O novo Sansão Gomes com seu Centro de Parto Normal todo equipado será uma referência para receber pacientes de outros municípios também, como Feijó e Jordão.

OBS: As fotos são do projeto de ampliação do Hospital Sansão Gomes.