Deputado Jesus Sérgio anuncia conclusão da 1ª fase da obra que vai impedir novas alagações em Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) anunciou na última quarta-feira (23), a conclusão das obras da primeira etapa do canal localizado entre o Bairro Novo e Copacabana, em Tarauacá.

“É com muita alegria que anuncio para a população de Tarauacá a conclusão da primeira fase das obras do canal localizado entre o Bairro Novo e Copacabana. E o nosso mandato sempre esteve presente na condução desta obra tão importante para Tarauacá e colaborou com o envio de recursos para que a Prefeitura do município adquirisse os bueiros que vão ajudar no escoamento da água das chuvas”, afirmou Jesus Sérgio.

Com o canal, o Bairro Novo não será mais alagado com as águas das chuvas, uma vez que o canal foi construído para escoar as águas pluviais.

