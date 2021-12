Deputado Jenilson Leite é homenageado com título de Cidadão Bujariense pela Câmara de Vereadores

Mais um dia histórico para os professores e servidores administrativos e de apoio da educação de Cruzeiro do Sul, aconteceu nesta segunda-feira, 27, quando o prefeito Zequinha Lima anunciou novos valores de abonos salarial para todos os 1905 servidores da educação lotados em Cruzeiro do Sul. O anúncio foi realizado no Teatro dos Náuas na presença de centenas de servidores de apoio, administrativos e gestores das escolas municipais.

O convite aos servidores foi realizado pelo Sinteac para participar da boa notícia de mais 6 milhões de reais de sobra do FUNDEB (Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação Básica) que juntado aos mais de 11 milhões de reais totalizarão mais de 17 milhões pagos em abonos aos servidores da educação.

Os novos valores anunciados pelo prefeito Zequinha Lima com data de pagamento para a próxima quarta-feira,29, comtemplarão os professores com mais 3.400 reais totalizando assim de abonos aos professores, 14.500 reais, aos servidores de apoio e administrativos com nível superior na área educacional estarão recebendo 5.400 reais de abonos e para os servidores de apoio, serventes, merendeiras, vigias o município estará dando um abono de 2.000 reais. O evento contou com a presença do deputado Nicolau Junior, presidente da Assembleia Legislativa, vereador Franciney Freitas, presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Lima, Presidente do Sinteac Núcleo de Cruzeiro do Sul, Romário Silva, presidente do Conselho de Diretores Escolar de Cruzeiro do Sul, secretários municipais, vereadores e uma plateia com mais de 400 servidores.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sinteac, Núcleo de Cruzeiro do Sul destacou o esforço da gestão em, pela primeira vez dividir a sobra do FUNDEB com todos os servidores da educação.

“Isso é um dia histórico para nós servidores da educação, foram dias de muita conversa e seriedade para que possamos estar aqui de juntos de vocês que são importantes para o funcionamento da escola ouvir nosso prefeito anunciar o abono da sobra do FUNDEB para todos os servidores. Quero parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima pela preocupação de contemplar todos os servidores. ”

A secretaria escolar Maria Claude com 25 anos de serviço enalteceu o reconhecimento da gestão municipal com os demais servidores e agradeceu o prefeito Zequinha Lima dizendo:

“Muito obrigado prefeito Zequinha, hoje é um dia muito especial foram 25 anos na secretaria de uma escola sem o devido reconhecimento e hoje estamos contemplados com esse abono que vai ajudar muito nossas famílias. Que Deus vos abençoe. ” Disse Claudete.

O Secretário Adjunto de Educação Valdenísio Martins enfatizou o esforço da gestão para calcular todos os gastos e assim beneficiar todos os funcionários da educação.

“Nossa gestão fez um esforço enorme para calcularmos cada centavo e assim não deixarmos ninguém de fora desse abono. São mais de 17 milhões de reais que estamos injetando na economia desde maio e aqui quero parabenizar nosso prefeito Zequinha Lima e Nosso secretário Amarízio Saraiva pelo apoio a educação e o respeito aos nossos colaboradores que fazem a educação acontecer. ”

O prefeito Zequinha Lima abriu o evento anunciando os novos valores que serão pagos aos servidores, no entanto, também destacou os investimentos que estão sendo realizados na educação.

“Notícia boa não se guarda para o final, então já quero aqui anunciar que iremos pagar na próxima quarta-feira os novos valores do abono do FUNDEB para todos os servidores seja permanente ou provisório, todos irão receber de acordo com seu posicionamento, seja no caso dos 70% ou 30% mais todos receberão. Contudo quero também destacar aqui nossos investimentos na área da educação onde estamos reformando todas as nossas escolas rurais, três escolas dentro da cidade, retomamos a construção de uma creche parada a mais de 10 anos no bairro do Miritizal. Quero anunciar também que estaremos retomando agora em 2022 a construção de duas quadras abandonadas no Bairro do miritizal e uma grande creche que sera construída naquele terreno ao lado do mercantil Cohab no bairro da Cohab, aquele terreno agora é da prefeitura e ali iremos construir a maior creche de Cruzeiro do Sul. ” Anunciou o prefeito Zequinha Lima.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A Assembleia Legislativa do Estado do Acre tem se preocupado em proporcionar mais dignidade para a população acreana, aprovou a lei 3.795 de 27 de outubro de 2021 que trata da obrigatoriedade de incluir os absorventes aos itens de higiene das Unidades de ensino e disponibilizar, gratuitamente , nos banheiros das Escolas públicas Estaduais.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter: 3 de Julho Notícias

Youtube: 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook: 3 de Julho Notícias

Página do Instagram: 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja o Vídeo Abaixo: Em consonância com a Lei Nº 3.7757, de 13 de julho de 2021, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre traz uma campanha de conscientização “Dezembro Verde”, há toda a população com relação aos animas, principalmente os que estão em situação de rua, pois os pets são o símbolo de amor ao próximo e o melhor amigo do homem, então ame-o!!

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe.