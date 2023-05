Deputado Gehlen Diniz articula frente ampla para disputar Prefeitura de Sena Madureira em oposição ao atual prefeito, Mazinho Serafim

Para a disputa, circulam os nomes do irmão de Gehlen, o deputado estadual Gene Diniz (Progressistas) e do empresário Bruno Rosella, do Auto Posto de abastecimento Rosellão.

“Não definimos o nome do candidato a prefeito, mas vamos montar uma frente ampla, com o maior número de apoios possíveis.”, disse.

Outra figura que pode voltar ao cenário para também concorrer no próximo pleito, é o ex-prefeito Nilson Areal.

Já pelo grupo político do prefeito Mazinho Serafim fala-se na pré-candidatura do vereador Alípio Gomes.