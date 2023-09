Deputado Fagner Calegario e Afonso Fernandes denunciam descaso do governo Gladson Cameli com trabalhadores Terceirizados

Veja o vídeo:

Não demorou nada para o primeiro barraco acontecer na Câmara de Brasileia após a volta do recesso, durante a sessão que aconteceu na manhã desta terça-feira (19), o vereador Marquinhos Tibúrcio, atual presidente da Casa, protagonizou mais uma baixaria dentro da repartição pública.

Safado, velhaco, mentiroso, pilantra, imoral… foram alguns dos insultos proferidos durante a baixaria envolvendo, além do presidente Marquinhos, os vereadores Rogério Pontes e Lessandro Jorge. O motivo para a confusão teria sido a demissão de um vigia e da coordenadora geral do Poder Legislativo, ambos indicados pelo vereador Rogério Pontes (ex-presidente da Câmara) que afirmou estar decepcionado com o presidente Marquinhos, no qual ele ajudou a eleger.

Cheio de si próprio, Marquinhos esclareceu que quem demitiu foi ele, quem está a frente do Poder é ele e quem vai julgar as contas dele é o Tribunal de Contas do Estado – TCE, e acrescentou que o servidor não tem direito de estar dentro de carro junto com vereador sem a sua autorização, de manhã e de tarde. Marquinhos falou ainda para os vereadores Jorge e Rogério cuidarem do mandato deles.

Por outro lado, parte de quem presenciou toda a desordem achou que o presidente Marquinhos Tibúrcio agiu de forma suberba e autoritária, levando a crer que o poder subisse à cabeça do atual presidente. Quanto a demissão, considerou-se que Marquinhos teria agido de forma covarde ao demitir a servidora por meio de uma ligação que durou 32 segundos.

