Deputado eleito, Zezinho Barbary, se reúne com vereadores de Porto Walter para ouvir as demandas e juntos discutirem melhorias para o município

Na tarde desta quarta-feira (16), o ex-prefeito e um dos maiores articuladores políticos do estado do Acre, Deda Amorim, recebeu em seu gabinete político o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, Nicolau Junior, para uma troca de ideias sobre a política local.

Além do presidente do poder legislativo, Nicolau Jr., estiveram presentes também os deputados André Vale e Whendy Lima, ocasião em que trataram de discutir sobre a política local e os bastidores em favor da boa governabilidade.

Deda tem dado sua contribuição em muitos os debates, pois é um articulador nato, e sempre procura somar, agregar e juntar a todos no mesmo propósito, o mesmo falou da alegria em receber os parlamentares e feliz por ter tido a oportunidade de dialogar com detentores do poder.

“Para mim é uma satisfação muito grande poder receber pessoas boas como o nosso querido presidente da Assembleia Legislativa e os nosso amigos deputados André e Whendy, sabemos da importância de mantermos o diálogo e discutir a nossa política acreana e para nós a cada dia é sempre um novo aprendizado”, concluiu Dêda.