Deputado eleito Eduardo Velloso se reúne na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre para reunião com a diretoria da instituição

O deputado federal e médico especializado na área de oftalmologia, Eduardo Velloso, juntamente com sua esposa, Drª. Regiane Holanda, esteve nesta sexta-feira (18), na sede da Ordem do Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB), localizada em Rio Branco, para uma reunião com a diretoria da instituição.

Participaram da reunião institucional, juntamente com o presidente Rodrigo Aiache e a vice Socorro Rodrigues, os diretores Carlos Lamas, Thalles Vinicius, Carol Afonso Cabral e a presidente da Caixa de Assistência, Laura Sousa.

Na oportunidade, Velloso enalteceu o papel institucional da Ordem em prol da democracia e colocou o seu mandato à disposição de futuros pleitos de interesse da advocacia no Congresso Nacional, o deputado eleito neste recém processo eleitoral, agradeceu a Ordem pelo convite e receptividade.

“Quero agradecer o convite da OAB/AC pela receptividade e apoio frente aos novos desafios. Respeito muito o trabalho desenvolvido pela OAB em favor da classe profissional que representa (dos advogados), também por sua finalidade institucional, que se reveste de um verdadeiro mandato constitucional. Obrigado amigos da OAB/AC podem contar comigo”, disse.